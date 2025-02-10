我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

Max Long屋頂換新及維修服務公司

本報華府訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、貨倉、商業屋頂換新及維修服務的公司，已有三十三年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，贏得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。

馬州 保險 維州 華府

上一則

冒充ICE探員搞事情 費城天普大學生被捕 另2嫌在逃

下一則

議會立場反覆 夏威夷大麻合法化卡關

熱門新聞

芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

2025-02-05 10:13
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

2025-02-05 19:24
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

2025-02-04 11:11
華府餐廳Republic Cantina公告3日停業一天，以響應「無移民日」行動。(ig截圖)

響應無移民日 芝城、華府多家餐館今停業抗議川普

2025-02-03 09:52
家族經營的新州聯合城(Union City)的薩爾瓦多餐廳La Pupusa Loca，在ICE抓捕假影片傳出前，生意一直不錯。(餐廳臉書截圖)

ICE抓人假影片瘋傳 新州一家薩爾瓦多餐廳無人敢上門

2025-02-08 10:28

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心