台北市府資訊局長 造訪華府

趙式隆(左)華府市資訊局長米勒(中)相談甚歡，圖右為王贊禹。(記者王稚融／攝影)

台北市政府資訊局長趙式隆日前應美國國務院 之邀，前來華府 參加「美國領袖人才培訓計畫」(International Visitor Leadership Program)。期間並與華府市政府資訊局長米勒(Stephen Mille)聚餐，同時也出席了全美台聯會秘書長陳惠青與多位藍營僑領的晚宴，以及華府國建會的聚會。

上述人才培訓計畫於1940年成立，至今已超過80年，主要邀請世界各國新興和卓越領袖到美短期參訪，透過多元的交流活動，深化美國與世界各地的連結，至今共有500多名現任或前任國家元首曾參與過這項計畫，包括前總統陳水扁、馬英九 及現任總統賴清德都曾受邀參與。

39歲的趙式隆，產業經驗累積近20年，由他創辦的公司中，以學悅科技(Zuvio)和洽吧智能(BravoAI)最知名。他先後任教於國立台灣大學電機工程學系和國立陽明交通大學經

營管理研究所。他目前仍在國立台灣大學創意創業學程兼任助理教授。

下個月在台北和高雄兩市舉行的「智慧城市展」是全球最大的物聯網產業展會，預期將有超過100位全球城市首長及3600位的境外專業人士前往參加。這次趁訪美期間，趙當面邀請了馬州州務卿李鳳遷(Susan Lee)參加盛會。

趙式隆訪華府後轉往波士頓，之後還將前往克里夫蘭和鹽湖城訪問。