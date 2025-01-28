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大華府台灣商會 尾牙家宴迎新年

記者王稚融／華府報導
大華府台灣商會尾牙家宴熱鬧溫馨。(記者王稚融／攝影)
大華府台灣商會尾牙家宴熱鬧溫馨。(記者王稚融／攝影)

華府台灣商會日前在漢宮大酒樓舉辦尾牙家宴。駐美代表處副代表楊懿珊、僑教中心主任黃正杰及副主任楊佳欣，代表處經濟組、領務組等官員均出席同慶。

現任會長李海雯首先謝謝大家出席，也感謝李治瑞的籌備和主持，並祝大家蛇年行大運。

現為北美台商總會第38屆候任總會長的白越珠，接著宣布由王濬澔接秘書長，財務長是李治瑞。她表示，每年3月，北美台灣商會總會來華府舉辦「扣門之旅」，今年將在3月9日到12日舉行。這是每年的最重要的工作，不但能讓美國國會議員認識到台灣在全球經濟中地位和實力，還能透過來自各州的台商讓來自各州的國會議員，了解台商在各地選區對經濟發展的貢獻，屆時希望大家全力支持。

楊懿珊表示，未來政府仍會專注於經貿問題，所以商會非常的重要，剛就任的川普政府的腳步非常快，台灣更要加強在美國的投資。以台積電的投資為例，在美創造很多的就業機會，她說，當年誰知道半導體會發展到今天的地步，台積電也曾經差點倒閉，由於政府的輔導而重生、壯大。

楊也提到，由於台灣不是許多國際組織的成員，有時反而有更大的彈性，可找到生存的方式，外交部未來最重要的就是經貿外交，代表處也會加緊腳步配合，她祝福大家今年在生意成功之外，也能提供代表處積極建議。

晚宴主持李治瑞說，台商會像是一個大家庭，會員彼此互助。晚餐後的抽獎，掀起活動另一高潮。

大華府台灣商會尾牙家宴熱鬧溫馨。(記者王稚融／攝影)
大華府台灣商會尾牙家宴熱鬧溫馨。(記者王稚融／攝影)

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