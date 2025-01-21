北師港浸大波士頓中心 在波士頓成立

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院波士頓中心掛牌成立。 （主辦方提供）

北京師範大學—香港 浸會大學聯合國際學院(北師港浸大)波士頓 中心，日前在波城掛牌成立。中心設有生命藝術研究所、懷特海研究中心及美國校友會，旨在促進學校與波士頓地區各機構的學術交流與合作。

北師港浸大校長陳致表示，波士頓是一個起點，波士頓中心的成立標誌著學校在推動全球化發展和國際教育合作方面邁出了重要步伐，學校未來還計畫在香港、倫敦、雪梨等地設立更多中心，進一步擴大北師港浸大的全球影響力。

香港浸會大學常務副校長黃定發表示，波士頓中心不只是一個空間，更是對全球參與、博雅教育和思想交流的堅定承諾，體現著香港浸會大學、北京師範大學和北師港浸大的共同理念，將作為重要的交流平台，進一步加深國內外高校資源的交流互動。

中國駐紐約總領事館教育參贊余有根出席掛牌儀式並表示，波士頓中心構建起與美國高等教育界溝通的橋梁，它將促進中美教育交流與合作，為科研人才培養提供平台。

在揭幕儀式上，北師港浸大與美國東北大學 、布蘭迪斯大學簽署了合作備忘錄。東北大學人文社科學院院長Kellee S. Tsai教授和布蘭迪斯大學國際商學院院長Kathryn Graddy教授均表示，波士頓中心的建立將促進學生的全球視野和學術交流。