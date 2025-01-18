海外青年英語服務營 大華府區即起報名

華府僑教中心主任黃正杰(立者)。(主辦方提供)

華府 僑教中心日前舉辦「2025年海外青年英語服務營說明會」，由中心主任黃正杰說明英語營資訊及報名方式，六位曾參與該營隊者也分享經驗。

黃正杰說，海外青年英語服務營深受青年喜愛，每年有來自全球的熱血僑青齊聚台灣參與這項活動，在營隊中與台灣學生一起學習，一起成長，共同成就意義非凡的人生體驗

。

過去幾年的營隊志工Lee Hou、Claire Wu、Miranda Wang、Justin Kuan、Faith Chen、Jonathan Atughonu，分別談到當時在台灣的服務心得，並提到營隊很安全且獲益匪淺。

今年的海外青年英語服務營時間為7月5日至8月1日，首周由教育部 安排英語教學訓練課程，二至三周前往偏遠地區學校實地從事英語教學志願服務，最後五天由僑委會安排文化參訪。全程參與活動學員將由僑委會核發80小時中英文服務證明。

即日起受理報名至3月10日截止，僑青報名者須持僑務委員會i僑卡，報名時已就讀11年級以上，並需在2025年11月30日前年滿17歲至2025年7月5日未滿25歲，現居大華府地區，以英語為母語，能以簡單中文溝通，身心健康、學行良好，且具高度從事志願服務意願，均可報名。

報名網站：https://reurl.cc/qn3vpp；活動中英文簡章及相關同意書與授權書等資料請至上述連結下載。如有問題請洽華府華僑文教服務中心(301) 869-8585或電郵至