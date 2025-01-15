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華府農曆春節大遊行 2/2盛大登場 估逾4萬人參加

記者王稚融／華府報導
駐美代表處公使楊懿珊(中立者)。(記者王稚融／攝影)
駐美代表處公使楊懿珊(中立者)。(記者王稚融／攝影)

美京中華會館宣布，華府農曆春節大型遊行將在2月2日下午2時舉行。

美京中華會館主席徐腕佑、駐美代表處公使楊懿珊，以及遊行總指揮前主席黃浩源和多位歷任正副主席，剛上任的華府僑教中心主任黃正杰，馬州美高梅(MGM)國家碼頭賭場總經理章樂群和多位傳統僑社代表，都出席了發布會。

前中華會館主席李治瑞主持了當天發布會，今年的遊行仍由華盛頓特區中華慈善總會與華盛頓特區市長亞太島民事務辦公室 (Mayor's Office on Asian and Pacific Islander Affairs, MOAPIA)合作舉辦，包括市長鮑瑟、多位市議員，及駐美代表俞大㵢等都將參與遊行。

遊行總指揮黃浩源說，今年參加遊行隊伍多達58隊，包括第一次參加的祭孔佾生舞團、Choy Wun彩雲舞獅隊、國家亞太博物館之友等。遊行最後將在H街中央施放鞭炮。初步預估這場活動超過四萬人共襄盛舉。

章樂群除代表賭場贊助遊行1萬5000元外，並宣布將在農曆年前後舉辦多項慶祝活動。華府市長辦公室亞太裔事務主任古茲曼(Ben de Guzman)說，透過這次遊行，展現了各機構的密切夥伴關係 ，他也提到，市政府將提供遊行活動的安全維護，如果發現任何仇恨犯罪等行為或活動，可即時報警。

李治瑞和黃浩源說，遊行相關最新消息，均可從網上查詢，網址：www.dcparade.com。

華府農曆春節大遊行傳統已經舉辦超過65年，其中僅在疫情最嚴重時停辦過兩次。主辦方呼籲民眾屆時盡量搭乘公共交通工具到華埠。搭乘銀泉/惠頓(Silver Spring/Wheaton)出發的紅線，可在司法廣場 (Judiciary Square)站下車，再步行兩個街區；搭乘Shady Grove/Bethesda出發的紅線，可在DuPont Circle到Gallery Place站換乘巴士接駁車；綠線和黃線則在Gallery Place/唐人街下車。

華府農曆春節大遊行發布會。(記者王稚融／攝影)
華府農曆春節大遊行發布會。(記者王稚融／攝影)
美高梅(MGM)國家碼頭賭場總經理章樂群(左二)代表賭場贊助1.5萬元。(記者王...
美高梅(MGM)國家碼頭賭場總經理章樂群(左二)代表賭場贊助1.5萬元。(記者王稚融／攝影)
華府農曆春節大遊行發布會。(記者王稚融／攝影)
華府農曆春節大遊行發布會。(記者王稚融／攝影)

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