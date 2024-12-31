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華府以樂會友 1月5日邀請方瓊線上開講

【華府訊】
方瓊。(主辦方提供)
方瓊。(主辦方提供)

華府以樂會友群2025年1月5日，邀請到著名歌唱家、聲樂教育家、上海音樂學院聲歌系主任方瓊為樂友們越洋開講，主題介紹上海老歌和演唱風格的演變，精彩可期。

方瓊畢業於上海音樂學院聲樂歌劇系，師從鄭倜、周小燕教授。她曾於2000年以訪問學者身份赴美國馬里蘭大學音樂學院學習、並舉辦獨唱音樂會。她優美動人的歌聲和深厚的藝術造詣為大華府地區的樂迷們所熟知和喜愛。

方瓊以演唱中國民歌和藝術歌曲見長，歌聲清純甜潤，以寬廣的音域和富有表現力的聲腔運用，形成了她獨特的藝術魅力和表現風格，屢次獲得重要的藝術獎項。

方瓊多年來致力於對上海老歌的深入研究和不斷探索，與蔡琴，費玉清在澳門國際藝術節舉辦過音樂會。前些年也在北京、新加坡、廣州、西安，上海等

多地舉辦了《海上新夢-上海老歌音樂會》，並且還出版了《情人的眼淚》、《天涯歌女》在內的多張唱片。

這場線上座談時間為1月5日晚上8時到10時(東部時間)，在線會議鏈接：https://reurl.cc/vpQ2Yy；Meeting ID：841 8485 1696，Passcode：975537。

華府 新加坡 澳門

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