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服務耆老34載 華府凱仁社熄燈

記者王稚融／華府報導
郭大文(左二)主任頒贈紀念獎牌給凱仁社創辦人方資慧博士(左四)和巫和怡博士(左三)。(主辦方提供)
郭大文(左二)主任頒贈紀念獎牌給凱仁社創辦人方資慧博士(左四)和巫和怡博士(左三)。(主辦方提供)

1990年由方資慧博士在大華府地區首創服務耆老的華府凱仁社，嘉惠無數耆老，走過34個年頭，凱仁社在本月7日熄燈，總裁蔡素燕和副理事長李治瑞兩人，特別籌畫舉辦了凱仁社感恩聚會，邀請到凱仁社的創辦人方資慧及理事長巫和怡，分享創社心路歷程。

李治瑞首先感謝大家過去的支持，他表示，凱仁社在結束業務前，把所餘款項分別捐贈給華府的中央廚房，以及台灣的六龜育幼院，也為凱仁社畫下圓滿句點。

無數個家庭在凱仁社留下了許多溫馨的畫面和記憶，近1、20年來，服務耆老的日間保健中心陸續推出，凱仁社董事會因此同意凱仁社階段性任務完成。凱仁社結束後，將由華樂保健中心提供老人日間夜間服務。

加州專程由其女兒Linda陪同出席的方資慧致詞時說，自己年高90仍在旅行，也還在美國政府上班，他很欣慰凱仁社告一段落，方資慧說，他將寫書記錄這段過程。方資慧談到了1990年成立在1992年時，他申請美國政府補助建樓撲空，後來乾脆把自己的房子賣掉來蓋凱仁社的心路歷程，凱仁社終於如願興建，作為提供華裔老人食宿的地方，還有廚房設備及育樂活動廳。

他回憶，經營了一段時間後，因無法保有建物，而把樓房賣給了馬里蘭大學，凱仁社則持續舉辦活動讓老人家同樂。方資慧談起他夫妻倆隨女兒搬到加州，但他的心仍在華府，他說，華府是他的家。

凱仁社義工獲頒紀念禮品。(主辦方提供)
凱仁社義工獲頒紀念禮品。(主辦方提供)

為凱仁社出錢出力的巫和怡說，從1994年參與凱仁社，2001年榮任理事長迄今，影響他最大的就是在凱仁社認識很多朋友，在凱仁社的這段期間體會到感恩與惜福，也了解到孝順的真諦。

在兩位元老致詞後，與會者一起獻唱「凱仁之歌」，場面熱鬧溫馨。華府僑教中心主任郭大文及副主任楊佳欣，還有中華會館元老黃浩源、周武屏、李靖山等近百人，參加了這場感恩會。

即將榮調返台的郭大文，以「心中有愛、樂於助人」對凱仁社及其義工推崇備至。郭大文隨後頒贈紀念獎牌給多位凱仁社相關人士。

華府 加州 華裔

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