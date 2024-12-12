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馬州公校本學年41%獲4、5星評級 1星大減

記者陳曼玲／綜合報導
馬里蘭州州教育廳的年度學校報告卡，該州公立學校在2023-24學年有41% 獲得四或五顆星級的評分。(馬州教育廳臉書)
馬里蘭州州教育廳的年度學校報告卡，該州公立學校在2023-24學年有41% 獲得四或五顆星級的評分。(馬州教育廳臉書)

根據馬里蘭州州教育廳的年度學校報告顯示，該州公立學校在2023-24學年有41%獲得四或五顆星級的評分。

這項評分以計分制為基礎，根據計算公式來評估學校可獲得 由低到高為一到五顆星。小學、國中有四個類別的評量：學業成績、學業進展、英語能力進展、學校品質和學生的成功。另外，高中的評比則加入兩個項目：為上大學做好準備和高中畢業率。

負責監管的副州長山德森(Geoff Sanderson)表示，約有83%的學校獲得三星級或以上的評等，全州約有四分之三的公立學校維持前一年的星級評等。

山德森表示，有91所學校獲得最高等級的五星級，其中有75所是小學。據學校官員表示，獲得一顆星或兩顆星最低評量的學校數目也有所下降。

馬里蘭州教育理事會成員強森(Irma Johnson) 詢問有些星級評等持平的學校，是否意味著他們沒有進步？根據董事會主席麥克(Joshua Michael) 的說法，即使某所學校的評量分數略有增加，例如增加五分，該校仍會獲得三星級學校的資格。

麥克說有74%的學校在去年被評為一星級的學校，但今年已經有進步，不再只有是一星。

州長萊特(Carey Wright)歸功於學區開始重視識字與數學能力，並針對個別學生加以輔導。萊特表示，如果在兩次測驗之間沒有做出改變來提升學生的表現，那麼不斷測試學生並期望學生表現有所改善是沒有意義的。因此她說教育單位努力提供優質的教材。州政府也正在修改多個學科領域的標準，包括英語、數學、社會研究、科學和健康，這些都將會納入新的評估系統。

蒙哥馬利郡公立學校在日前發佈的新聞稿中說，郡內學校的表現「令人失望」，並補充說，獲得三星或更高星級的學校只增加了0.8%。

根據MCPS官員表示，有93%的學校獲得三顆星或以上。新聞稿也指出，在評估的202所縣立學校中，有50%獲得四星或五星評等，超過全州在相同星級排名中41%的評等。

詳細的學校排名請上網：reportcard.msde.maryland.gov

三星 公立學校 馬里蘭州

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