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推廣台灣觀光 阿里山茶藝文化華府登場

華府訊
阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫(左三)受邀在華府介紹台灣阿里山茶。(主辦方提供)
阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫(左三)受邀在華府介紹台灣阿里山茶。(主辦方提供)

台灣觀光署為持續推廣台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN -Waves of Wonder」，特與美國著名博物館組織史密森尼協會(Smithsonian Associates)合作，在日前於華府Ripley Center舉辦「台灣阿里山觀光及茶藝文化推廣活動」。

本次活動特別邀請於茶品及茶藝多次榮獲國內外獎項的台灣茶藝師，推出一場阿里山饗宴，和現場來賓分享台灣阿里山豐富的觀光資源與台灣茶藝文化及高山茶的香醇風味。

台灣觀光署駐紐約辦事處持續以親山、親水、樂環島為主軸，在北美各地宣傳台灣觀光，吸引國際旅客赴台旅遊。此次華府的台灣阿里山觀光及茶藝文化推廣活動，以許多美國旅客鍾愛的台灣文化為主題，透過阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫的對談分享，詳盡介紹阿里山的美食美景、日出、雲海、鄒族原民文化和享譽國際的阿里山高山茶等。

此外，洪崇倫也現場展示茶席表演，並現場沖泡阿里山空運來美的數種獲獎茶品，有甘澍阿里山日燿烏龍、安得紅茶和GABA茶，帶領來賓進行一場茶評鑑品茗大會，現場茶香四溢。

活動當天超過百名來賓熱情參與，驚艷台灣高山茶的醇厚甘潤，也非常享受台灣茶藝師洪崇倫茶席表演的嶄新體驗，紛紛表示對前往台灣觀光旅遊很感興趣，期望能親身體驗更多元的當地文化和高山美景。

華航、長榮、台灣觀光署等也在現場設攤，分享各項前往台灣旅遊的優惠方案及觀光資訊。台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣有豐富的自然生態、多元的文化，環境安全、人民友善且熱情，阿里山更是不能錯過的特色景點。北美數個主要城市都有長榮及華航直飛台灣，至台灣轉機旅客也可免費體驗過境半日遊，十分便利。

駐美代表處副代表楊懿珊指出，台灣與美國均具備蓬勃的民主、繁榮的經濟發展及豐富的文化藝術生活，盼透過本次的觀光茶藝推廣活動能進一步促進台灣觀光，讓華府地區還有世界各地的國際旅客看見台灣。

更多台灣觀光相關資訊，請參考台灣觀光署官方網站：https://eng.taiwan.net.tw。

阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫(左三)展示茶席。(主辦方提供)
阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫(左三)展示茶席。(主辦方提供)
阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫展示茶席。(主辦方提供)
阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫展示茶席。(主辦方提供)

觀光 阿里山 華府

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