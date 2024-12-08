華府聖誕市集 洋溢濃濃節日氣息 吸引人潮

華府節日市集過節氣氛濃厚。(記者王稚融／攝影)

冬季的華府 宛如童話般被燦爛燈火點亮，從閃耀的美國國家聖誕樹到熱鬧的假日市集，再到令人歎為觀止的燈展巡遊，都讓人彷彿身置於節日魔法之中。

華府節日市集位於史密森尼美國藝術博物館 (Smithsonian American Art Museum)和美國國家肖像館(National Portrait Gallery)前的華盛頓西北第七街和第九街之間的F街，邁入20周年的市集，即日起到12月23日間，每天從中午12時開放到晚上8時。這個名列全美15個最快樂、最知名的華府聖誕假日市集，幾乎天天人潮洶湧，好多人化妝成聖誕老公公、老太太向遊客祝福。

這個市集起的特色是集合了大華府一帶超過150名藝術工匠、畫家，和從美國印地安人、蒙古、中國、俄國、中東、到東西歐等不同種族文化參展，由於每天參展的藝品不同，每次造訪都將找到豐富的特色商品。除此之外，每天的市集有各種熱鬧的音樂現場表演。

市集的兩端都在華府紅線地鐵 中國城(Gallery Place Metro-Chinatown)站的出入口處，交通方便。華府職籃巫師隊和冰上曲棍球首都隊共用的首都第一體育館(Capital One Arena)就在對街，毗鄰市集處處可見聖誕燈飾，妝點出一片濃濃的節日氣氛。