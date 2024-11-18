2023網路詐騙 全美遭詐125億 喬州、華府損失慘重

2022年至2023年間，網路犯罪損失增加了22億元，其中超過一半是由於加密貨幣詐騙激增造成。(pexels)

隨著科技快速發展、網路詐騙手段日新月異，全美的網路犯罪呈上升趨勢。根據FBI 數據顯示，全美民眾在2023年的網路犯罪中損失了125億元，此數字在過去五年內持續增加。

喬治亞州的網路犯罪受害者去年被騙走3.01億，總金額全美第九高。華府詐騙受害者失金超過4600萬，幾乎是全美人均損失的兩倍。

Drata使用FBI的2023年網路犯罪報告進行全美及各州分析，結果發現2023年FBI網路犯罪投訴中心(IC3)收到88萬多起投訴，創下新高。平均每位受害者損失超過1萬4000元。

2023年，喬州居民通報了1萬3917起網路犯罪事件，相當於每百萬人中有126人受害。每位受害者平均損失為2萬1628元。整體來看，等同於喬州每位居民損失27元，在全美排名第26位。

根據富國銀行(Wells Fargo)2023年Ipsos民意調查顯示，將近三分之一的美國民眾都是網路金融詐欺或網路犯罪的受害者。

數據表明，有些民眾比其他人更容易受騙，其中60歲以上的民眾在2023年投訴量和損失金額達7.7億最高，占所有投訴者中的近一半。

然而日益複雜的詐騙方式也增加了年輕人和精通科技者的風險。2022年至2023年間，網路犯罪損失增加了22億元，其中超過一半是由於加密貨幣 詐騙激增造成。這類占了數位投資詐騙的絕大多數，主要受害者為30歲以上的年齡層。

作為全美政治首都，華府顯然是網路犯罪分子的重要目標。去年當地受害者因詐騙損失超過4600萬，幾乎是全美人均損失的兩倍。政府設施是2023年勒索軟體攻擊的最大關鍵基礎設施目標之一。其他如政治行動委員會競選資助者、遊說者和捐助者，也是網路犯罪者的主要攻擊目標。

加州 的高科技文化，則使其成為網路犯罪的另個主要目標。加州人是最早受到加密貨幣詐欺影響的族群之一。許多高級的騙局，包括詐騙者透過約會軟體、社交媒體、網站等方式與受害者建立關係，然後說服他們透過假網站和應用程式投資加密貨幣。在發生一系列比特幣ATM詐騙事件後，加州政府已採取一些行動，例如限制由比特幣ATM提款。

內華達州的賭城拉斯維加斯，去年也受害慘重，該市最大的兩家賭場和酒店營運商成為攻擊目標，其中一家被迫關閉賭場及酒店，另一家則支付了約1500萬元以防資料外洩。今年1月，內華達州博彩控制委員會(Nevada Gaming Control Board)也遭駭客攻擊。

網路犯罪報告明顯不足，使得FBI的數據恐怕並沒有真實受害數據。

FBI呼籲，民眾應及時報告網路詐騙，讓執法單位能及時介入。去年，FBI在數千起事件中幫助凍結了受害者資金，避免了約71%的損失，而就算受害者資金遭盜，通報也有助於FBI調查犯罪、警告公眾，以及追蹤網路犯罪分子。

通報網路犯罪行為，請上網路犯罪通報中心(IC3)：https://www.ic3.gov/。