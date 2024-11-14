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大華府漢字辨認比賽 7校78學生角逐激烈

記者王稚融／華府報導
大華府「正體漢字文化節系列活動-漢字辨認比賽」競爭激烈。(主辦方提供)
大華府「正體漢字文化節系列活動-漢字辨認比賽」競爭激烈。(主辦方提供)

華府地區中文學校聯誼會日前在華府僑教中心舉辦「正體漢字文化節系列活動-漢字辨認比賽」，共有大華府地區黎明、華府、華府慈濟、北維實驗、哥城、華府台灣、以及維華學校等七所中文學校，參賽隊伍多達26支，參賽學生達78位。

僑教中心主任郭大文感謝大華府中文學校聯誼會總幹事黎秀桂及團隊，並稱該活動提倡並支持僑委會「正體漢字文化節」。該場認字比賽用意在幫助學生以聽覺辨識、以視覺認識漢字。

黎秀桂說，今年參賽隊伍踴躍，感謝超過20位工作人員的合作，她也對各校校長、教務、訓練老師、領隊老師及所有家長的支持表達了誠摯的謝意。

比賽以測試聽力方式進行，考驗學生辨認生詞及字彙的能力，考題出自「學華語向前走」和「美洲華語」這兩套教材。大會希望透過這種方式，引導學生更好地掌握課本所學，並增強對中文標準發音的理解與應用能力。

參賽學生在比賽中展現了沉穩台風與專注態度，部分競賽場次中，學生們實力不分軒輊，甚至需要進行延長賽來決定勝負。

各組冠軍得主，分別為：小學組華府慈濟人文學校A1；初中組華府中文學校B1；高中組華府中文學校 C1。

小學組得獎學生。(主辦方提供)
小學組得獎學生。(主辦方提供)
大華府「正體漢字文化節系列活動-漢字辨認比賽」參與踴躍。(主辦方提供)
大華府「正體漢字文化節系列活動-漢字辨認比賽」參與踴躍。(主辦方提供)

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