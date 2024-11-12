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華府國建聯誼會AI研討會 圓滿落幕

記者王稚融／華府報導
主講人梅克許(PJ Maykish，圖中穿淺色西裝者)。(鄭昀晏提供)
主講人梅克許(PJ Maykish，圖中穿淺色西裝者)。(鄭昀晏提供)

華府國建聯誼會與駐美國台北經濟文化代表處科技組共同合作，日前在馬里蘭大學史密斯商學院舉辦「現代科技及智慧社區的創新趨勢」國際研討會，該活動提供台灣及美國

產官學專家交流平台，分享各自在導入AI等新興科技應用的經驗、成果及看法，吸引超過150人線上線下參與。

代表處公使楊懿珊偕科技組組長楊琇雅出席了會議，兩人致詞時指出，科技已進入人們日常生活，重新形塑世界，台灣藉由半導體晶片的領先科技吸引全球目光，也在全球供應鍊中心扮演舉足輕重的角色，此次研討會主題，呼應台灣科技發展政策及新興科技趨勢，期待匯聚海內外更多能量擴大台灣競爭優勢。

台美論壇研討會由馬里蘭大學工業人工智慧中心主任李傑博士與馬里蘭大學史密斯商學院實務副教授李偉智博士主持，主講人是特殊競爭研究專案資深顧問梅克許(PJ Maykish)博士，以邁向多領域人工通用智能(AGI)的三大趨勢展開討論。

台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾分享對AI看法及其AI Lab進展；國立清華大學教授賴尚宏博士談到透過多模式模型改變電腦視覺應用；國立陽明交通大學教授劉益宏博士則是整合大腦和人工智慧以改善心理健康；輝達(Nvidia)技術及鑄造管理副總裁陳遠台博士則分享管理人工智慧時代的領導能力。

10多位台美學者和專家在研討會上提出報告，與會者共同探討AI的發展、在醫療及智慧城市等多面向應用，以及未來可能方向及伴隨之挑戰，藉由互動，汲取彼此經驗並發掘雙方合作機會。

華府國建會會長陳熙芙感謝參與籌辦研討會所有幹部和志工的努力。

代表處楊懿珊公使(前排左二)和主持人李傑博士(前左四)、李偉智博士(前右一)出席...
代表處楊懿珊公使(前排左二)和主持人李傑博士(前左四)、李偉智博士(前右一)出席了研討會。(主辦方提供)
主持人李偉智博士。(鄭昀晏提供)
主持人李偉智博士。(鄭昀晏提供)
代表處公使楊懿珊。(鄭昀晏提供)
代表處公使楊懿珊。(鄭昀晏提供)

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