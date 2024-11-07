大華府台大校友合唱團 「15芳華」音樂會迴響熱烈

音樂會演出情形。(記者王稚融／攝影)

2009年秋成立的大華府 台大校友合唱團，日前在馬州 洛克維爾市市民中心演藝廳舉行《十五芳華》音樂會，向社區展現合唱團過去15年的突破和努力2成果，迴響熱烈。

新任駐美代表處公使楊懿珊、華府僑教中心主任郭大文均出席觀賞。合唱團成員之一、94高齡的華府音樂名人戴堯天站著唱完全場，最後的安可曲由全場兩百多位校友和音樂同好合唱台大地下校歌〈望春風〉，氣氛溫馨。

華府台大校友合唱團(NTUAC-DC)由旅居華府的愛樂台大校友們創立，除了藉著歌聲聯誼，也積極向社區推廣合唱藝術之美，團員包括台大校友、前教職員及家人，同時也廣納認同「音樂服務社區」宗旨的台大之友，現有團員40餘人。

在前任團長賴瑞榮、陳志堅及現任團長潘志中的領導下，該團已舉行五次專場公演，並曾和紐約福爾摩沙合唱團、北維立人合唱團聯演，也曾多次參與大華府海華文藝季和友

團切磋聯演。2018年在華府摩門教堂聖誕燈節的開場日兩專場表演,深得華洋觀眾好評，該團也多次到老人社區演出。

這次的演出名為《十五芳華，聲聲不息》，由音樂總監許惠敏精選曲風迥異並饒富特色的十數首中外名曲，還包括演唱了當代作曲家冉天豪、劉新誠、劉聖賢、石青如、陳永淘的國、台、客語合唱作品。並安排獻唱由布農族音樂人王宏恩所作的「月光」 (Ana Tupa Tu)改編之合唱曲。