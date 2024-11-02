台大校友合唱團 15芳華演唱會11/3登場

●大華府 台大校友合唱團2009年秋成立，11月3日下午3時將於馬州 洛克維爾市市民中心演藝廳舉行《十五芳華》音樂會。

本次創團15年的公演取名為《十五芳華、聲聲不息》，由音樂總監許惠敏精選曲風迥異並饒富特色的十數首中外名曲，如聖樂、民歌 、從古代到當代的藝術名曲和流行音樂。

《十五芳華》由許惠敏、陳治煌擔任指揮，黃筱佩博士鋼琴伴奏。免費開放聆賞，演出地點：F. Scott Fitzgerald Theatre Rockville Civic Center (603 Edmonston Drive Rockville MD 20851)，詳細信息可查詢：https://ntuac-dc.org。

話劇柳暗花明 11/10馬州上演

●話劇《柳暗花明》在王璐導演的帶領下，將在11月10日下午2時30分於馬里蘭州King Farm的老人中心 加演一場。購票可用簡訊送到(703)626-3122、(301)792-8881，票價分20元、50元兩種，

演出地點：Bender JCC of Greater Washington (6125 Montrose Road，Rockville，MD20850)。