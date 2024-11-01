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國際領袖基金會暑期實習 即起接受報名

記者王稚融／華府報導
國際領袖基金會(ILF)2025年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。(主辦方提供)
國際領袖基金會(ILF)2025年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。(主辦方提供)

國際領袖基金會(ILF)2025年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。國際領袖基金會的甄選委員會每年遴選大約40 名傑出亞太裔(AAPI)大學生，在暑假期間到華府的國

會山莊、聯邦機構、非營利組織或智庫實習8到10周。

 

入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在實習項目完成後可獲得獎學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊 (career planning) ，以及領導力培

訓 (leadership training) 他們還有機會通過一系列爐邊談話和小組討論聽取著名的AANHPI 公共服務領導的見解。

獎學金計劃現已開放申請，申請人須在美國東部時間2025年1月3日下午5時前送件。如欲了解更多資訊或提交申請，請參閱官網： www.ilfnational.org/fellowship。

國際領袖基金會創會會長董繼玲表示，培養下一代亞太裔領袖是基金會核心使命。公共事務實習計畫旨在為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖，將來持續不懈的發展領導力。讓年輕領袖們了解並增加公共參與，以相關方式採取行動支持社區。

2024年的45名獲選學員，來自全美各大學，在基金會安排下，學員分別進入了國務院、財政部、聯邦通訊委員會、白宮亞太裔計畫辦公室、商務部少數族裔企業發展署等聯邦機構以及國會辦公室實習。

 ILF工作人員將為申請人舉行兩場公民獎學金Zoom資訊會議，首場時間為11月7日東部時間晚間9時，第二場在12月18日東部時間下午4時，有意參加者，請上網註冊，網址：www.ILFnational.org，如有疑問，可電郵[email protected]

實習計畫 國務院 白宮

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