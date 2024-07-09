大華府立人合唱團周年音樂會 滿座樂迷氣氛熱烈

立人合唱團周年音樂會迴響熱烈。(主辦方提供)

大華府 立人合唱團日前在Herndon Senior Center舉辦周年音樂會，吸引了滿座樂迷到場聆賞。

合唱團由張翠蝶指揮老師，Alex Lin Dale鋼琴伴奏。司儀李芙安以中英文簡介每首歌曲的典故和涵義。

立人合唱團演唱了不同地域、不同風格的歌曲，包括Morning Song、Erev Shel Shoshanim 、The Sound of Silence、如果明天就是下一生、萍聚、童年、半個月亮爬上來、板橋查某、太陽出來喜洋洋、青春舞曲等。

大華府客家桐花合唱團則獻唱了「半山謠」 、「糶酒歌」、「我是客家人」等歌曲。Alex Lin Dale還在音樂會中獨奏多首鋼琴曲。最後，大家在張翠蝶指揮下大合唱「青春舞曲」。

會後，有豐盛茶點招待，演出者和聽眾開心互動交誼，氣氛熱烈。

立人合唱團於31年前在北維州 立人中文學校創立；是北維州首個華人 成人合唱團。每年參加大華府的許多大型聯合音樂會, 並自辦音樂會及分別與紐約海天、大華府雅音、台灣、台大校友、客家桐花合唱團，舉辦聯合音樂會。常投入主流社會和社區服務。

立人歡迎喜愛唱歌的朋友加入，練唱時間周六下午；練唱地點：Herndon Senior Center, 873 Grace Street, Herndon, VA 20170。相關信息，可電郵：[email protected]。