我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

國際鋼琴賽華府落幕 參與踴躍

【華府訊】
比賽優勝者。(主辦方提供)
比賽優勝者。(主辦方提供)

第39屆國際鋼琴音樂比賽日前在華府圓滿落幕，隨後在美國天主教大學舉行頒獎典禮及優勝者音樂會。

比賽評審主席希利(John Paul Healey)表示，參賽者琴藝出色，也增加了評分難度，他期勉大家繼續學習，推動東西文化交流。其他兩位評審Thomas Hecht 、Leah Clibourne 在比賽時也鼓勵大家不斷努力成長。

當天演出除由優勝者演奏自選西洋曲目外，並彈奏了王麗敏鼓掌歌、楊儒懷春之舞、陳培勛街市、張黎莉歡迎歌等指定曲目。今年有95位選手參賽，分別來自華府、維州、馬州、賓州、北卡、紐約、俄亥俄州、,新澤西州

各組冠軍分別為：第一組 (九歲以下 )Camille Li ；第二組 (九 、十歲 )Caroline Li ; 第三組 (11至13歲)Karissa Lin ; 第四組 (14至18歲)Jaeman Shin ; 第五組(19至30歲 )Etienne Haitian Zhou(美國天主教大學學生)。

有關該比賽詳情，可查詢：www.musicalartsinternational.org。

比賽優勝者。(主辦方提供)
比賽優勝者。(主辦方提供)

華府 新澤西州 俄亥俄州

上一則

黃珊珊訪底特律 7/20晚宴會僑胞

下一則

喬州參議會委員會擬推出AI立法

延伸閱讀

有指標可預判台海戰爭 但最可能情況是誤判和挑釁引發意外衝突

有指標可預判台海戰爭 但最可能情況是誤判和挑釁引發意外衝突
美難分身、內部矛盾 菲態度軟化 緩南海局勢

美難分身、內部矛盾 菲態度軟化 緩南海局勢
芝城、華府、亞城機場 迎接國慶旅客高峰

芝城、華府、亞城機場 迎接國慶旅客高峰
美學者：華府須提高台灣防衛韌性 籲兩岸建立溝通管道

美學者：華府須提高台灣防衛韌性 籲兩岸建立溝通管道

熱門新聞

伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson殯葬館)

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

2024-07-02 12:33
藥師法會時間表。(法寶寺提供)

法寶寺6.16和7.21舉行藥師法會

2024-06-15 01:59
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)

4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶

2024-07-03 09:59
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13
現年62歲的遊民福爾克，去年中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。(美聯社）

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

2024-07-03 19:49
佛州男子喬伊納被女友指控以酒瓶毆打她；喬伊納在涉嫌毆打女友後游泳到佛州外海的小島上躲藏，圖為警方在一頂帳篷內發現他的畫面。（擷取自Port Orange Police Department臉書）

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

2024-07-02 00:10

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解