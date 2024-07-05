國際鋼琴賽華府落幕 參與踴躍

比賽優勝者。(主辦方提供)

第39屆國際鋼琴音樂比賽日前在華府 圓滿落幕，隨後在美國天主教大學舉行頒獎典禮及優勝者音樂會。

比賽評審主席希利(John Paul Healey)表示，參賽者琴藝出色，也增加了評分難度，他期勉大家繼續學習，推動東西文化交流。其他兩位評審Thomas Hecht 、Leah Clibourne 在比賽時也鼓勵大家不斷努力成長。

當天演出除由優勝者演奏自選西洋曲目外，並彈奏了王麗敏鼓掌歌、楊儒懷春之舞、陳培勛街市、張黎莉歡迎歌等指定曲目。今年有95位選手參賽，分別來自華府、維州、馬州、賓州、北卡、紐約、俄亥俄州 、,新澤西州 。

各組冠軍分別為：第一組 (九歲以下 )Camille Li ；第二組 (九 、十歲 )Caroline Li ; 第三組 (11至13歲)Karissa Lin ; 第四組 (14至18歲)Jaeman Shin ; 第五組(19至30歲 )Etienne Haitian Zhou(美國天主教大學學生)。