黃埔建軍建校百年特展 華府僑教中心登場

貴賓們合切百年生日蛋糕。(記者王稚融／攝影)

為慶祝黃埔建軍建校百年，「黃埔建軍建校百年特展」在華府 黃埔同學會在駐華府台北經濟文化代表處及中華民國 中央軍事院校校友總會的支持下，日前在馬州 華府僑教中心開幕。

曾任駐巴布新幾內亞大使的陸軍陳嶺珊中將擔任展覽主席，華府華僑文教中心主任郭大文、退輔會駐華府退伍軍人事務組倪邦臣、代表處軍事代表團魏中興、中國國民黨駐美

華府華僑文教中心主任郭大文(左)與主席陳嶺珊中將交換紀念品。(記者王稚融／攝影)

代表秦日新、全美亞裔總商會總裁董繼玲、中華會館元老黃浩源與數位前主席，與來自華府、馬州、與維州的150位與會者踴躍出席了開幕活動。

華府的展覽由華府黃埔同學會統籌負責。華府黃埔同學會會長也是中華會館副主席鄭文彬表示，華府黃埔同學會於1988在華府登記成立。成員不限陸軍官校，也包含中華民國在大陸及台灣時期各軍校退休同學及預備軍士官，以「黃埔」為統稱，目前有會員40多人，每年共同主辦華府元旦升旗及協辦僑社各項活動。此次特展為期三周，將展至7月14日。

慶祝黃埔建軍建校百年，一年來已於台灣舉辦30多項展覽、路跑、音樂會、校友正步閱兵等系列活動，華府此次特展由中央校友總會提供展覽內容，同時也將在洛杉磯、舊金山巡迴展覽。

籌劃這三場展覽的陳嶺珊，當天帶領大家唱國歌、黃埔校歌及三軍軍歌，全場合唱並揮舞舞國旗，氣氛熱烈。

董繼玲及與會者受邀致詞，來自維州勞工和工業部專員Gary Pan，當天帶著年邁父母觀禮並致詞稱，他們均是廣東中山人，這個展覽讓他更以黃埔軍校為榮。

展覽共有46塊看板，內容包含珍貴照片及文字說明，區分黃埔歷程(分黃埔、南京、成都及鳳山四個時期)、蔣公勳業及黃埔名將三個部份。