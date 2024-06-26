黃埔建軍建校百年特展 華府僑教中心登場
為慶祝黃埔建軍建校百年，「黃埔建軍建校百年特展」在華府黃埔同學會在駐華府台北經濟文化代表處及中華民國中央軍事院校校友總會的支持下，日前在馬州華府僑教中心開幕。
曾任駐巴布新幾內亞大使的陸軍陳嶺珊中將擔任展覽主席，華府華僑文教中心主任郭大文、退輔會駐華府退伍軍人事務組倪邦臣、代表處軍事代表團魏中興、中國國民黨駐美
代表秦日新、全美亞裔總商會總裁董繼玲、中華會館元老黃浩源與數位前主席，與來自華府、馬州、與維州的150位與會者踴躍出席了開幕活動。
華府的展覽由華府黃埔同學會統籌負責。華府黃埔同學會會長也是中華會館副主席鄭文彬表示，華府黃埔同學會於1988在華府登記成立。成員不限陸軍官校，也包含中華民國在大陸及台灣時期各軍校退休同學及預備軍士官，以「黃埔」為統稱，目前有會員40多人，每年共同主辦華府元旦升旗及協辦僑社各項活動。此次特展為期三周，將展至7月14日。
慶祝黃埔建軍建校百年，一年來已於台灣舉辦30多項展覽、路跑、音樂會、校友正步閱兵等系列活動，華府此次特展由中央校友總會提供展覽內容，同時也將在洛杉磯、舊金山巡迴展覽。
籌劃這三場展覽的陳嶺珊，當天帶領大家唱國歌、黃埔校歌及三軍軍歌，全場合唱並揮舞舞國旗，氣氛熱烈。
董繼玲及與會者受邀致詞，來自維州勞工和工業部專員Gary Pan，當天帶著年邁父母觀禮並致詞稱，他們均是廣東中山人，這個展覽讓他更以黃埔軍校為榮。
展覽共有46塊看板，內容包含珍貴照片及文字說明，區分黃埔歷程(分黃埔、南京、成都及鳳山四個時期)、蔣公勳業及黃埔名將三個部份。
華府展覽開放時間為周二至周日上午11時至下午5時。
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