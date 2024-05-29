華府國殤日大遊行 榮光會、退輔會不缺席
華府國殤日大遊行27日在憲法大道登場，130多支遊行隊伍參加了遊行，並受到圍觀的成千上萬民眾歡迎。華府榮光聯誼會當天有50多人在隊伍中高舉著數十面中美國旗，中華民國退輔會則由舉著巨型青天白日滿地紅國旗的隊伍參與，壯觀陣容十分吸睛。
遊行隊伍包括來自50個州的高中樂儀隊和退伍軍人的行進樂隊，還有花車、古董汽車、戰車等，以紀念第一次世界大戰、第二次世界大戰、朝鮮和越南衝突、沙漠風暴以及格林納達、巴拿馬、伊拉克和阿富汗的戰役。
遊行隊伍中照慣例包括「二戰同盟國國旗隊」(WW-II Allied Nations Flags) ，20多位佛州美國陸戰隊幼校學員，高舉包括中華民國國旗在內的二戰同盟國旗隊，所到之處均受觀眾注目並紛紛予以致敬。
這場遊行由波音公司主辦，包括ABC、CBS、NBC、Fox 等電視台均實況轉播，此外還透過網路向海外的美國軍隊直播。美國退伍軍人中心資深副總裁蒂姆霍爾伯特(Tim Holbert)說，雖然全國各地都有國殤日遊行，但華府的遊行規模最大。
中華民國駐美國代表處由姜森公使率榮光組參事倪邦臣在主席臺全程觀禮。去年剛從德州遷到馬州的曾國富博士與夫人張力方第一次參加遊行，覺得特別興奮，「這是非常有意義，而且是只有在華府才會有經驗。」
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