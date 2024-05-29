我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

華府國殤日大遊行 榮光會、退輔會不缺席

記者王稚融／華府報導
包括青天白日滿地紅國旗的二戰同盟國國旗隊。(記者王稚融／攝影)
包括青天白日滿地紅國旗的二戰同盟國國旗隊。(記者王稚融／攝影)

華府國殤日大遊行27日在憲法大道登場，130多支遊行隊伍參加了遊行，並受到圍觀的成千上萬民眾歡迎。華府榮光聯誼會當天有50多人在隊伍中高舉著數十面中美國旗，中華民國退輔會則由舉著巨型青天白日滿地紅國旗的隊伍參與，壯觀陣容十分吸睛。

遊行隊伍包括來自50個州的高中樂儀隊和退伍軍人的行進樂隊，還有花車、古董汽車、戰車等，以紀念第一次世界大戰、第二次世界大戰、朝鮮和越南衝突、沙漠風暴以及格林納達、巴拿馬、伊拉克和阿富汗的戰役。

第一次參加華府國殤日遊行的曾國富(前左)。(記者王稚融／攝影)
第一次參加華府國殤日遊行的曾國富(前左)。(記者王稚融／攝影)
中華民國退輔會的隊伍高舉巨型青天白日滿地紅國旗。(記者王稚融／攝影)
中華民國退輔會的隊伍高舉巨型青天白日滿地紅國旗。(記者王稚融／攝影)

遊行隊伍中照慣例包括「二戰同盟國國旗隊」(WW-II Allied Nations Flags) ，20多位佛州美國陸戰隊幼校學員，高舉包括中華民國國旗在內的二戰同盟國旗隊，所到之處均受觀眾注目並紛紛予以致敬。

無騎手黑馬代表紀念陣亡士兵、警察。(記者王稚融／攝影)
無騎手黑馬代表紀念陣亡士兵、警察。(記者王稚融／攝影)

這場遊行由波音公司主辦，包括ABC、CBS、NBC、Fox 等電視台均實況轉播，此外還透過網路向海外的美國軍隊直播。美國退伍軍人中心資深副總裁蒂姆霍爾伯特(Tim Holbert)說，雖然全國各地都有國殤日遊行，但華府的遊行規模最大。

中華民國駐美國代表處由姜森公使率榮光組參事倪邦臣在主席臺全程觀禮。去年剛從德州遷到馬州的曾國富博士與夫人張力方第一次參加遊行，覺得特別興奮，「這是非常有意義，而且是只有在華府才會有經驗。」

華府榮光聯誼會已經第十七度參加國殤日遊行。(記者王稚融／攝影)
華府榮光聯誼會已經第十七度參加國殤日遊行。(記者王稚融／攝影)

華府 中華民國 越南

上一則

全美大城人口增幅 喬州亞城排第6 突破50萬人

下一則

血腥國殤長周末 芝41人中槍9死 5歲女童喪命

延伸閱讀

AIT華府總部宣布 谷立言將接台北處長

AIT華府總部宣布 谷立言將接台北處長
國殤日為悼陣亡 退伍軍人日紀念一戰結束

國殤日為悼陣亡 退伍軍人日紀念一戰結束
國殤日 拜登紀念陣亡將士：自由非與生俱來

國殤日 拜登紀念陣亡將士：自由非與生俱來
國殤日 華埠遊行 紀念陣亡將士

國殤日 華埠遊行 紀念陣亡將士

熱門新聞

新州一位72歲的婦女表示，百利大西洋城賭場拒絕支付她玩老虎機贏得的255萬元。(百利大西洋城賭場臉書)

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

2024-05-25 10:43
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

2024-05-23 20:20
芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

2024-05-22 08:27
西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。(圖取自西雅圖公園與休閒部門臉書)

人口成長榮景不再 西雅圖跌出全美成長最快大城市前十名

2024-05-24 19:57
去年在巴克城社區一家販售酒類商品店的持槍搶案，意外讓假搶劫事件曝光。(google map)

為獲U簽證 芝無證客付費被搶 6人遭起訴

2024-05-24 12:09
「小鬼當家」的房屋以525萬元掛牌出售。(Coldwell Banker官網)

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

2024-05-28 02:15

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費