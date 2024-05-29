華府國殤日大遊行 榮光會、退輔會不缺席

包括青天白日滿地紅國旗的二戰同盟國國旗隊。(記者王稚融／攝影)

華府 國殤日大遊行27日在憲法大道登場，130多支遊行隊伍參加了遊行，並受到圍觀的成千上萬民眾歡迎。華府榮光聯誼會當天有50多人在隊伍中高舉著數十面中美國旗，中華民國 退輔會則由舉著巨型青天白日滿地紅國旗的隊伍參與，壯觀陣容十分吸睛。

遊行隊伍包括來自50個州的高中樂儀隊和退伍軍人的行進樂隊，還有花車、古董汽車、戰車等，以紀念第一次世界大戰、第二次世界大戰、朝鮮和越南 衝突、沙漠風暴以及格林納達、巴拿馬、伊拉克和阿富汗的戰役。

第一次參加華府國殤日遊行的曾國富(前左)。(記者王稚融／攝影) 中華民國退輔會的隊伍高舉巨型青天白日滿地紅國旗。(記者王稚融／攝影)

遊行隊伍中照慣例包括「二戰同盟國國旗隊」(WW-II Allied Nations Flags) ，20多位佛州美國陸戰隊幼校學員，高舉包括中華民國國旗在內的二戰同盟國旗隊，所到之處均受觀眾注目並紛紛予以致敬。

無騎手黑馬代表紀念陣亡士兵、警察。(記者王稚融／攝影)

這場遊行由波音公司主辦，包括ABC、CBS、NBC、Fox 等電視台均實況轉播，此外還透過網路向海外的美國軍隊直播。美國退伍軍人中心資深副總裁蒂姆霍爾伯特(Tim Holbert)說，雖然全國各地都有國殤日遊行，但華府的遊行規模最大。