華府台灣同鄉聯誼會慶母親節 200多位媽媽歡度節日

抽獎獎品豐富。(主辦方提供)

華府 台灣同鄉聯誼會日前在馬州 永發海鮮大酒樓，舉辦母親節 晚會，200多位媽媽在親友陪同下提前歡度節日。

國民黨駐美代表秦日新、中華會館副主席鄭文彬、馬里蘭州行政聼證辦公室首席行政法法官Chung Pak，馬州州參議會議員也是國會議員參選人林力圖(Clarence Lam)、馬州蒙郡首位亞裔郡警長MaxwellUy伉儷、蒙郡議員Laurie-Anne Sayles、維州勞工局局長Gary Pan、蒙郡聯絡員沈毅等共300多人齊聚一堂。

晚會在「母親您真偉大」的歌聲中開啟序幕，台聯會會長吳貞慧表示，慶祝母親節是台聯會每年必辦的活動之一；馬州州務卿李鳳遷(Susan Lee)帶著先生和94高齡的母親一起出席，她致詞時說，「母親們才是這個世界的經營者(Mothers Run the world)。」

華府台聯會當天並頒發證書給鄭文彬、裴康凱、李大千、劉興邦及王東輝共五位新顧問，另有八位續聘顧問夏正檯、何謂澧、毛先榮、周武屏、陳漢興、陳雄誠、宋秀容及楊天宇也到場。

當天特別推出「洗臉奉茶盡孝道」的節目。(主辦方提供)

經過幾個社團的推薦，今年獲得慈母獎的得主，為李永秀、董秀暖、劉滌宙、陳昭華、陳惠青。

當天也有精彩節目登場，包括鍾燕丹等人旗袍秀、勁歌熱舞的辣媽辣妹、朱杰及肖虹薩克斯風的二重奏、張丹心的演唱蔡琴歌曲、、呂思明的懷念老歌、謝鍾旂/金義之二位帥哥的魯冰花，以及廖裕科的帶動跳，會場氣氛熱絡，尖叫聲歡呼聲不斷。

節目尾聲並抽出豐富獎品及現金紅包獎。

慈母獎獲獎人 。(主辦方提供)