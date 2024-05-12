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華府國家美術館雕塑花園 夏日喝咖啡、聽音樂演奏

記者王稚融／華府報導
國家美術館雕塑花園噴泉大水池。(記者王稚融／攝影)
國家美術館雕塑花園噴泉大水池。(記者王稚融／攝影)

面積超過六畝的國家美術館雕塑花園，位於華府國家廣場內，介於國家美術館西樓和自然歷史博物館之間，該座花園1999年5月竣工並開放至今，吸引許多人前往參觀。

這座戶外花園中展出了國家美術館收藏的數十件著名的現代雕塑作品，每年的12月到隔年3月，園中噴泉改造成溜冰場。花園設有室內和室外座位的亭閣咖啡廳Pavilion Café，周末並邀請一些音樂團體演出。

PROJECT Trio日前在公園演出。(記者王稚融／攝影)
PROJECT Trio日前在公園演出。(記者王稚融／攝影)

上周來自紐約布魯克林的三位演奏家低音提琴手史蒂文森(Eric Stephenson, cello)、長笛手帕蒂洛(Greg Pattillo, flute)和薩克斯風的伯基(Peter Seymour, double bass)組成的PROJECT Trio，在這座雕塑花園演出，它們透過改編融合古典音樂、爵士樂、嘻哈音樂、搖滾、美式音樂等多種風格的演奏，讓觀眾們聽得入迷。

雕塑作品「蜘蛛人」。(記者王稚融／攝影)
雕塑作品「蜘蛛人」。(記者王稚融／攝影)

這座雕塑花園是景觀設計師歐林(Laurie Olin)規劃，其中「蜘蛛人」是法裔美國人布爾喬亞在1996年製作的一系列金屬雕塑，全世界共有九座，包含東京、紐約、華府、倫敦、渥太華、首爾等地。龐大的蜘蛛本身象徵母親。

雕塑作品「岩石上的思想家」。(記者王稚融／攝影)
雕塑作品「岩石上的思想家」。(記者王稚融／攝影)

「岩石上的思想家」是弗拉納根 (Barry Flanagan)在1997年的作品。其他還有印第安納(Robert Indiana)的「AMOR」，史考特伯頓(Scott Burton的「流浪岩石」等。

美術館 華府 爵士樂

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