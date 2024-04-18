夏立言訪華府 暢談選後及國民黨黨務

夏立言(前左三)訪華府。(主辦方提供)

中國國民黨 副主席夏立言 日前訪問華府 ，期間與此間僑界人士餐敘，他對大選後的國民黨走向及黨務發表演講，並跟與會者熱烈交流。

這是夏立言於台灣大選後第一次訪美，12天的行程中，除了代表主席朱立倫向僑界致謝，也陸續拜會智庫、國會、行政部門等，他日前已經返台。

在訪華府期間，夏立言由國民黨駐美代表秦日新、國民黨國際事務部主任黃介正陪同，出席華府僑界人士的歡迎餐敘。

夏立言訪華府。(主辦方提供)

夏立言表示，朱立倫持續改革黨務事宜，包括招募年輕人擔任要職，以及對大選失敗的徹底檢討，例如仍在用傳統電視、報紙廣告，效果不彰；藍白合談判失敗，反而造就國民黨的大團結；侯選人的非傳統國民黨；選舉前對手製造的衛星攻台國家級警報、馬英九的善意言論被曲解以及後續影響等，都影響了當時國民黨民調及選情。

夏立言說，國民黨在立法院方面是最大黨，但是為脆弱多數，沒有過半，因此必須與民眾黨合作。

他也對國民黨裁徹黃復興黨部提出解釋，他說，因為無論是否為退伍軍人，只要加入地方黨部即可。

擔任國民黨國際部主任的黃介正已是第11次訪美，他肯定秦日新對美工作的專業與盡責。