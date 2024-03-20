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黨齡84年何鳳池過世 獲頒國民黨旗覆棺證書

記者王稚融／馬州報導
陳以信(右三)代黨主席頒贈黨旗覆棺證書，由何鳳池兒子何漢興(左三)接受。(主辦方提供)
陳以信(右三)代黨主席頒贈黨旗覆棺證書，由何鳳池兒子何漢興(左三)接受。(主辦方提供)

109歲高齡的資深新聞工作者何鳳池年前過世，日前舉行安葬，國民黨巴的摩分部常委楊賢俊與中評委白越珠，召集中評委巫和怡、國民黨駐美代表秦日新、美京分部常委陳惠青等人，與中國國民黨海外部主任陳以信等30多人，在馬州洛市南北和餐廳為何鳳池舉辦追悼會。

陳以信代表黨主席頒發黨旗覆棺證書，表彰何鳳池生前的為黨為國，由何老次子何漢興代表接受。巫和怡提到何鳳池生前備受大家的尊崇、關懷。陳惠青說，黨齡有84年的何鳳池，直到十多年前，他還常常向大家分享國共抗戰時期以及國民黨退守台灣時的所見所聞。

何鳯池河北天津市人，西元1914年生，中央政治學校新聞事業專修班甲組二期結業，抗戰期間，出任濟南「新報」記者，「西京日報」南鄭版經理、主任、分社長。畢生服務於「中央日報」25年，歷任南京總社總編輯辦公室總幹事、撰述委員等要職，民國61年轉任「中華日報」。

陳以信感謝何漢興致贈何鳳池將何老的著作「新聞工作40年－何鳳池回憶錄」，他將珍惜與詳讀。

何漢興表示，父親生前一直住在鄰近的養老院的單人房，24小時有醫護人員照護，過逝前除了耳朵有點重聽，眼睛需看較大字體以及膝蓋無力外，聲音宏亮、腦筋清楚、吃東西及睡眠都正常。他說，獲頒黨旗覆棺證書是父親最高哀榮。

國民黨 養老院 馬州

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