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善惡與因果(1)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門 磐石觀音堂

本報華府訊
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。

人的天性本能有兩種，一種是食，即天生就會吃。一種是色，即男女之色。都是本性在人間後所造成的——食色性也。碰到食色之後如何定？因為只有定，才能穩住食色。“欲中離欲，火中生蓮”。在欲望當中離開欲，就像佛燈裡的火中生蓮一樣，很難做到，這就是許多人做不到修持五戒的原因。欲中離欲，猶如火中生蓮，在家修行要花好幾倍的功力才行。和尚在寺廟裡修行，比較清靜，不接觸外塵，不會遐想，而我們在家修行必須接觸外塵，接觸就會想，在家修行不容易啊，什麼都要克制。師父常常告誡你們，要想定下來，必須持戒。持戒要配上一貼藥，就是“慈忍”。一個人要想戒，戒掉自己身上的習氣，一定要慈忍，即慈悲的忍耐。比如：非常恨一個人，如果能在心裡想，其實這人也蠻可憐的，這慈悲心一生起，就不會恨了，這就是慈忍。

“意見”像顆釘子，越敲越深。我對你有意見說出來了，我無所謂，我不是存心的，可是別人就會種在心裡。不要對人有意見，人常說“有意見講出來就好”，那是騙人的。因為我們是人而不是神，這種“意見”一定會造成其他人“恨”的根基。

如果一個修行人把善惡分的太清楚，實際上這個人在犯一個大錯誤，即大瞋心。如果這個人說：我這個人嫉惡如仇。實際上這個人是有恨心。學佛的人不能把善與惡分辨的太清楚。因為人間的一切全都是假相，全是由因果所生。今世被人家欺負，是前世你欺負人家。如果你認為他這個人怎麼這麼壞啊，要去為人家出頭報冤，你這個恨心已經在心中種下了不好的因，會增加你的瞋心，應該明白這都是前世所造的因。前世所造的因，今世只有修心才能改變。把善惡分得太清楚，瞋心重，最容易上阿修羅道。阿修羅道男的瞋心重。女的癡念重，情癡。因為，前世男人對她好過，她就一直會迷戀。但如果真的投生到阿修羅道也是有福報的，阿修羅道也是靈體世界。佛教有許多護法神都是阿修羅道的，如果得罪了他也會發脾氣，但大護法神是有善心的，所以人間善惡也是因緣果報的持續。(因篇幅所限，下次再續)

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：620 Hungerford Drive二樓Suite 30-31, Rockville, MD 20850 (大中華超市後第二棟建築)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-3pm (3pm-6pm 請預約)。

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