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馬州蒙郡「老有所樂」 即起接受華裔耆老報名

馬州訊
大華府社區健康服務中心「老有所樂」第二期課程即起接受報名。(主辦方提供)
大華府社區健康服務中心「老有所樂」第二期課程即起接受報名。(主辦方提供)

馬州蒙郡政府資助，大華府社區健康服務中心免費為蒙郡華裔老人(60歲以上)舉辦的「老有所樂」活動，第二期將在4月6日開班，歡迎耆老報名。

本次活動是為蒙郡華裔老人量身定制的免費福利活動，目的是幫助華裔老人學習、了解老年保健知識及如何利用蒙郡公共福利及健康服務資源，提供社交機會，排解孤獨，促進身心健康。

「老有所樂」以小班方式進行，每期只接受30位華裔老人，活動連續12個周六的下午2時到5時推出，每次三個小時，一小時保健及資源講座，兩小時文化娛樂活動。此外還有下午茶時間。

講座將由家庭醫生、專科醫生及其它專業人士主講。內容包括老年常見病的基本知識、用藥管理、老年人心理健康、蒙郡政府老年人福利政策及公共資源、如何選擇Medicare的各類醫療保險項目等。

文化娛樂活動包括基礎書畫學習及欣賞、老年健身舞蹈、太極拳等。

此活動對符合條件的老人完全免費。對低收入、交通不方便的老人，將盡量提供免費的接送服務。

第二期活動將4月6日開始，地點：陽光保健養生中心，20420 Century Blvd, Germantown, MD 20874。即起接受報名。

報名條件：住馬州蒙郡 (Montgomery County, MD)；60歲或以上；美國公民或綠卡持有者。或其他身份，但已在美國連續居住超過一年；如無特殊原因，要求能參加全部12次活動。

由於本次福利活動希望能盡可能幫助到最需要幫助的華裔老人，報名時將優先考慮獨居老人。如能幫助高齡獨居老人報名及參加活動，主辦方將致贈25元禮卡。

網上報名，請填寫線上報名表：https://forms.gle/DnG1WttAKftyrKZm8，或掃描海報的二維碼，或上官網：www.cachs.org，或打電話(240)658-9228。

華裔 福利 馬州

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