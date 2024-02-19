磐石觀音堂上頭香祈福活動 圓滿結束 善信許願祈福求平安

磐石觀音堂新年上頭香祈福活動，已圓滿結束。善信許願祈福求平安，在新的一年有好的開始。

在中國大年初一這一天，無論南方還是北方都有一個不可缺少的活動，那就是去寺廟裡上頭香祈福。很多人為了在新年的第一天上頭炷香，為全年討個好彩頭，甚至在寺廟外守到凌晨，祈求家人在新的一年裡事事如意、身體健康、家庭幸福、工作順利等。位於馬州 Rockville市中心的磐石觀音堂於大年初一的上頭香活動，已圓滿結束。上頭香活動在2月9日除夕晚上進行，此次活動是免費參加。而各善信都誠心地上頭香及許願祈求，場面熱鬧。

當天除夕晚上6時許，善信已到達磐石觀音堂，靜心等候上頭香。其間，觀音堂提供豐盛美味的素食，備年夜飯共享，包括有素餃子 、素燒賣、素壽司、素春卷、素叉燒、蘿蔔糕、年糕、水果等，素食非常美味，而且很富新年色彩，只見眾人吃得津津有味，在席中各人相談甚歡，現場一片喜氣洋洋!

用餐之後，各人稍作休息，到了晚上11時30分，很多善信已陸續到達觀音堂，準備開始上頭香。首先，師兄講解上頭香的程序及注意的事項。上頭香活動分開兩部分，第一是集體部分，第二是來客個人部分。當踏入凌晨12時，由一位師兄上香及上大香，大眾面對菩薩跪下，然後感恩每尊菩薩，之後磕七個頭，然後集體念誦，祈願觀世音菩薩在新的一年保佑我們，之後行大禮三叩首，並念誦祈願詞，願菩薩保佑我們身心健康、平安快樂、智慧充滿、褔慧雙修、能夠救度一切有緣眾生。

集體跪拜禮佛之後，開始個人按次序上頭香，只見每人很有秩序地把香在油燈上點著後，注視各位菩薩，並向各位菩薩請安，然後雙手將香插入香爐，之後再跪拜許願祈求。各人根據自身的情況和意願說出合理的祈求，譬如身體健康、事業順利、家庭和睦等。各人上頭香後，都顯得精神奕奕。雖然已是凌晨夜深，但眾人的臉上沒有帶有倦容，大概因為上過頭香後，大家都感覺到菩薩的庇佑，在新的一年有好的開始。

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州 Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：620 Hungerford Drive二樓Suite 30-31, Rockville, MD 20850 (大中華超市後第二棟建築)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-3pm (3pm-6pm 請預約)。誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。