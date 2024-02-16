華府農曆春節大遊行 華埠登場人氣旺

遊行盛況。(記者王稚融／攝影)

華府中國城農曆春節大遊行日前在華埠 登場，華府特區 市長包瑟、多位市議員及台灣新任駐美代表俞大㵢 等人均到場共襄盛舉。

儘管當天下起綿綿細雨，但今年參加遊行的隊伍和團體從去年的40隊增加到59隊，精彩程度及到場與會人數，都會恢復到新冠疫情前的盛況。 華府市長包瑟致詞。(記者王稚融／攝影) 遊行盛況。(記者王稚融／攝影)

去年12月才上任的俞大㵢第一次參加華埠春節遊行，屬龍的他以中英文向現場民眾祝賀新年快樂、好運「龍」來。他在致詞中表示，堅信在美國政府與人民的支持下，台美堅如磐石的關係將在龍年持續快速發展。

俞大㵢在致詞後接受媒體訪問表示，美國國會長久以來對台灣的支持是普遍性的、跨黨派的。他在美國國會的友人非常多，去國會拜會時感到很溫暖、很窩心。 俞大㵢(左二)與中華會館主席伍毅文(左三)一起舉杯祝賀新年。(記者王稚融／攝影)

今年參加遊行還包括華府市長辦公室幕僚、TECRO 代表處、華盛頓特區警察儀仗隊、美國陸軍傳統鼓笛隊、美京中華會館貴賓、CCBA會員、地方議員、亞洲公主小姐與華埠小姐馬車、世華工商婦女聯合會、黃埔同學會、美國華裔退伍軍人、三太子電音、台聯會、國民黨華盛頓分部、美京安良醒獅隊及黃氏舞獅隊等傳統僑社、美國高中樂隊、MGMCasino 美高梅賭場、華府中文學校聯誼會及中文學校等團體。

活動壓軸為在華埠牌樓的 H 街中央舉行舞龍舞獅和鞭炮煙火表演。

當晚美京中華會館在馬州蓋城永發海鮮大酒樓舉辦全僑春節聯歡晚會，530多位僑胞出席了活動。中華會館主席伍毅文致詞感謝中華民國代表處以及會館各個成員的全力支持，使今年大遊行圓滿成功。俞大㵢應邀致詞時，表示台美關係持續進化，本屆國會已通過六十個支持台灣的法案，去年6月台美貿易暢議通過第一階段細節，現正在進行第二階段談判，他感謝各個僑團和所有僑胞對政府的支持。