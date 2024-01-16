關心特殊教育 美京年終音樂會頒獎義工

SEEDS頒獎給志願者。(主辦方提供)

美京醫療中心(泛亞診所)與馬里蘭州 蒙郡華裔 家長聯合會(CAPA-MC)旗下的特殊教育平等協會SEEDS (Special Education Equal Development Society)，日前聯合在美京藝廊舉辦了一場精彩紛呈的音樂會。這場以2023 年終音樂會為名的盛宴吸引了超過80位受益家庭的成員和義工家庭參與。

在蒙郡亞裔 健康聯盟(AAHI)的資金支持下，SEEDS由高中生Sophia Huang及其家人熱心領導，過去一年組織了100多名以學生為主的義工團體，為50多個需要特殊教育的家庭，提供了超過50項有益於孩子們身心健康的課餘活動。這些活動包括每週體能訓練、籃球、芭蕾舞、戶外徒步、合唱聚會等，還有刺激有趣的空中滑翔、滑冰等活動，為特教兒童提供了豐富多彩的體驗。

2023年夏天，美京醫療中心、SEEDS以及馬里蘭大學特殊教育系共同策劃並成功舉辦了6期夏令營活動。該夏令營旨在為接受特殊教育的兒童提供溝通和社交技巧的免費課程，惠及20多個家庭。夏令營由馬里蘭大學Dr. Veronica Kang (BCBA-D) 和語言治療師Ariel La共同設計，為特教兒童創造了一個充滿愉悅與支持的環境。

本次合作彰顯了美京醫療中心與SEEDS共同關心社區特殊教育事業的承諾。

這次的年終音樂會還特別為SEEDS傑出志願者舉行頒獎，感謝他們的無私奉獻。

當天節目包括SEEDS的兒童以及義工Sophia Huang溫馨合唱，以及鋼琴、大提琴、小提琴、小號、長笛、吉他等樂器演奏，其他節目還包括中華武術、芭蕾舞、中國古典舞以及唱歌，展示了孩子們精湛的才藝。音樂會結束後，大家一同享用豐盛的晚餐，在美京藝廊度過了一個愉快的夜晚。