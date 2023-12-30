近4年流失約1萬居民 華府人口14年來首下滑

從2019年到2023年，華府流失了約1萬居民。這是華府從2009年經歷的首次人口下降。(記者張筠／攝影)

華府 作為首都，以其政治影響力、悠久歷史和文化多樣性而聞名。然而，近年來華府也受到高昂的生活成本、交通擁擠和犯罪率等問題的困擾。疫情之後，隨著遠程工作變得更加可行和普遍，許多居民選擇離開華府，尋找更宜居的地方。人口普查局（U.S. Census Bureau）數據顯示，從2019年到2023年，華府流失了約1萬居民。這是華府從2009年經歷的首次人口下降。

根據Tampa Bay News and Lifestyles的報導，華府房屋中位價格約為63.5萬元，租金中位數為2300元。此外，該市還有高達6%的銷售稅，以及從4%到8.95%不等的所得稅。在交通方面，華府的交通擁擠度排名全國第二，僅次於洛杉磯。通勤者每年平均花費67小時被堵在路上。該市的公共交通系統時常不可靠、過於擁擠且資金不足。

此外，華府還有較高的犯罪率，特別是在謀殺、搶劫和襲擊等暴力犯罪 方面。2023年，該市記錄了198起謀殺案，比2022年增加了19%，創下2004年以來的歷史新高。作為全美的政治中心，政治動盪也是華府居民考慮搬遷的一個重要因素。2021年1月6日，華府見證了川普支持者的國會暴亂事件。許多居民對頻繁的緊急狀態，和四處可見的軍人，感到焦慮和憤怒。

那麼離開華盛頓的人們到哪裡去了呢？根據LinkedIn的報告，2023年離開華府人們的首選目的地，包括里士滿(Richmond)、夏洛特(Charlotte, North Carolina)和費城 (Philadelphia, Pennsylvania)。這些城市生活成本較低，歷史文化豐富且交通便利。其中里士滿距離華府僅兩小時車程，費城則靠近紐約和波士頓等主要城市。

儘管許多人正在離開華府，但這座城市並非注定要衰落。人們選擇留在這裡或搬來的原因仍然很多，例如職業機會、多樣性和包容性以及教育文化資源。華府是許多國際組織、非營利機構、智庫和遊說公司的所在地。對於對政治、公共服務、外交和研究感興趣的人來說，這座城市提供了各種職業機會。華府還擁有不斷增長的科技行業，亞馬遜(Amaozn)、微軟(Microsoft)和谷歌(Google)等公司正在該地區擴張。

華府同時也是美國最多樣和包容的城市之一，擁有來自不同背景、文化和身分的居民。華府還是一個擁有高水平教育和文化的城市，有許多著名的大學和博物館，該市還擁有充滿活力和豐富的文化資源。