我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

假期至、油降價 大華府至少250萬人自駕上路

記者張筠／華盛頓報導
今年全國預計有750萬人將乘機出遊，交通分析專家提醒民眾預留通勤時間。（記者張筠 / 攝影）
今年全國預計有750萬人將乘機出遊，交通分析專家提醒民眾預留通勤時間。（記者張筠 / 攝影）

美國汽車協會(AAA)預計，今年大華府預計會迎來非常繁忙的聖誕假期，預計超過280萬人會出遠門，其中至少250萬人會自駕上路，尤其今年年底油價平均每加侖3.14元，明顯低於上個月，也比去年同期下降，一定程度上也讓民眾更有出行意願。

美國汽車協會預計，今年聖誕假期全美有旅行計畫的人數逼近歷史紀錄，且絕大部分人將自駕出遊，達近1億400萬人，比去年增加了1.8%，該協會表示，年底旅行旺季從12月23日持續至1月1日，預計今年將是2000年後第二繁忙的旅行期，對於自駕民眾，最糟糕的上路時間為23日上午11時至晚上7時，28日下午2時至晚上8時，以及30日下午5時至晚上7時。

大華府地區最容易堵塞的地區是巴爾的摩-華盛頓高速公路(Baltimore Washington Parkway)往返巴爾的摩與華府的路段，交通分析師建議民眾29日下午避開此區域，旅行旺季期間，司機可儘量在中午12時以前或晚上7時之後出發，避開車流。

美國汽車協會表示，雖然今年自駕旅行的人數預計比2022年更多，但仍將略低於疫情前，而搭乘飛機旅行的民眾預計會超過疫情前，甚至將破紀錄，今年全國預計有750萬人乘機出遊，聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，年底節假日平均每天會有250萬名旅客通過安檢。

自駕 華府 疫情

上一則

維州弗堡華人基督教會 首次歡慶聖誕

下一則

緩解壅塞 大華府10大交通建設2024將竣工

延伸閱讀

伴侶虐待？前巴爾的摩市長家中視訊受訪 不斷受襲

伴侶虐待？前巴爾的摩市長家中視訊受訪 不斷受襲
大華府希望中文學校30周年 晚會與慶典圓滿落幕

大華府希望中文學校30周年 晚會與慶典圓滿落幕
大華府健康中心 答謝社區義工、醫生

大華府健康中心 答謝社區義工、醫生
大華府文化沙龍 王軍濤12/16談習近平

大華府文化沙龍 王軍濤12/16談習近平

熱門新聞

呼吸道病毒病例增加，出現咳嗽症狀的人數也明顯上升。(pexels)

咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說

2023-12-15 17:17
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

2023-12-21 15:38
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

2023-12-21 12:32
儘管今年亞特蘭大不會舉行Peach Drop倒數活動，該城依舊被WalletHub選為全美最適合迎接新年的城市第五名。(Atlanta Peach Drop網站)

慶新年最佳去處 亞城排第5、平價美食第1

2023-12-19 01:14
費城家庭收入中位數比十年前提高21%，達5萬7500元，但貧富差距正不斷擴大。圖為費城一處富裕社區的招租廣告。(美聯社)

費城貧富差距大 最富最窮社區家庭中位收入差10萬

2023-12-21 14:42

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦