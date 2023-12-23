假期至、油降價 大華府至少250萬人自駕上路

今年全國預計有750萬人將乘機出遊，交通分析專家提醒民眾預留通勤時間。（記者張筠 / 攝影）

美國汽車協會(AAA)預計，今年大華府 預計會迎來非常繁忙的聖誕假期，預計超過280萬人會出遠門，其中至少250萬人會自駕 上路，尤其今年年底油價平均每加侖3.14元，明顯低於上個月，也比去年同期下降，一定程度上也讓民眾更有出行意願。

美國汽車協會預計，今年聖誕假期全美有旅行計畫的人數逼近歷史紀錄，且絕大部分人將自駕出遊，達近1億400萬人，比去年增加了1.8%，該協會表示，年底旅行旺季從12月23日持續至1月1日，預計今年將是2000年後第二繁忙的旅行期，對於自駕民眾，最糟糕的上路時間為23日上午11時至晚上7時，28日下午2時至晚上8時，以及30日下午5時至晚上7時。

大華府地區最容易堵塞的地區是巴爾的摩-華盛頓高速公路(Baltimore Washington Parkway)往返巴爾的摩與華府的路段，交通分析師建議民眾29日下午避開此區域，旅行旺季期間，司機可儘量在中午12時以前或晚上7時之後出發，避開車流。

美國汽車協會表示，雖然今年自駕旅行的人數預計比2022年更多，但仍將略低於疫情 前，而搭乘飛機旅行的民眾預計會超過疫情前，甚至將破紀錄，今年全國預計有750萬人乘機出遊，聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，年底節假日平均每天會有250萬名旅客通過安檢。