緩解壅塞 大華府10大交通建設2024將竣工

首都捷運局為打擊逃票，為大華府十幾個地鐵站更新檢票口，這項建設預計明年夏季完成。（WMATA提供）

大華府 有至少十項交通建設工程將在2024年完成，包括地鐵檢票口升級、華府新人行道和自行車道、馬州 I-270高速公路疏通工程等，重點在於提升行人和自行車安全，緩解大華府壅塞狀況，也提升公共交通的安全和乘客體驗。

2023年大華府的公共交通建設有巨大進展，重點包括維州亞歷山卓市(Alexandria)區域地鐵黃線的Potomac Yard站重新開通，多架橋樑和幾條隧道也翻新完畢，此外還有延遲已久的地鐵銀線延項目竣工，民眾到杜勒斯國際機場(IAD)更加便利。

相比之下，2024年大華府的公共交通計畫將較為平靜，主要原因是大華府各地政府預算緊張，尤其是首都捷運局(WMATA)面臨7億5000萬元的預算缺口，需要馬州、維州和華府共同承擔，本月稍早首都捷運局也發布預算報告，表示若沒有獲得額外資金，將在明年大幅裁員，削減支出，地鐵和公車班次也將減少，人員吃緊也可能威脅地鐵治安。

不過仍有一些長期項目還在推進中，包括逾期已久的地鐵紫線(purple line)工程，首都捷運局和馬州政府計畫建設一條16哩的輕軌系統，連結馬州喬治王子郡(Prince George's County)和蒙郡(Montgomery County)，馬州官員稱，該項目目前已完成近64%，明年將有更多進展，若無意外，預計2027年5月竣工。

在即將於2024年完成的大華府公共交通項目中，最令人期待的是地鐵站 的新檢票口，首都捷運局為了打擊逃票問題，加強地鐵安全並升級乘客體驗，斥資近4000萬元給十幾個地鐵站安裝新的檢票口，這部分工程預計2024年夏季完成，包括雷根國家機場站、Rosslyn站等；而自動扶梯的升級預計要到2028年才會落幕。

華府從2021年推動的道路翻新工程預計會在2024年秋季完成，包括道路鋪平、更新減速帶等，此外市府為加強行人和自行車安全，也持續提升城市的人行道和自行車道覆蓋率，鼓勵民眾清潔出行，同時加強車輛執法。

馬州交通樞紐I-270高速公路緩解壅塞的工程將在2024年秋季竣工，重點拓展連結蒙郡和Frederick郡的路段，州府會安裝交通感應器，實時追蹤車流狀況並啟用自動提示標牌，根據高峰時段、車禍等情況靈活疏導交通，提升I-270高速公路的效率。

馬州也在蒙郡和喬治王子郡的多條道路投入新工具，方便行人出入，例如在Glenmont社區安裝「HAWK信號燈」，行人過街前按下，將有紅燈閃爍，提醒來往車輛附近有行人；在貝塞斯達市(Bethesda)也有全新的聲音和震動技術，引導盲人和聾人安全過街，提高道路安全資源的公平分配，這些工程預計將在2024年春夏完成。

維州使用率較高的7號公路也在翻新和拓寬，具體位於費郡(Fairfax County)Reston大道至Jarrett Valley路之間共七哩，該路段將從原來的四條車道變寬至六條，還會增設行人與自行車道；此外維州運輸廳也將拓寬亨頓市(Herndon)Spring街，讓Herndon Parkway至Fairfax County Parkway的車流能更順暢。

其他幾項將在2024年竣工的項目包括維州 I-395高速公路與Boundary Channel Drive附近的人行道翻新，馬州蒙郡Chevy Chase社區的道路規劃，以及馬州US-1和Baltimore大道路段的維修，這些預計都將在明年春季完工。