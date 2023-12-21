馬州未來教育藍圖 公校3/15提交大綱

馬州 政府日前宣布「馬州未來教育藍圖」(Blueprint for Maryland’s Future)的最新推進計畫，將各地公校 系統提交相關方案的最終截止日期從明年3月調整至5月，3月僅需提供大綱方案，5月前完成全部細節即可，各郡市教育官員稱此時間安排更切實可行，他們能有更充分思考，制定務實的教學計畫。

州府原定要求各地公校系統在2024年3月15日提交更新的實施方案，此建議日期不變，但州府現允許地方教育官員只需制定大致框架，包括該公校系統將如何與學校官員及教職們溝通目標和計畫，如何調整溝通策略，確保相關利益群體都能充分理解州府的教育藍圖等，以此確保各公校教育能配合州府藍圖的整體方向，而最終報告明年5月1日提交即可。

馬州24個公校系統今年稍早時已提交第一份文件，回答了教育藍圖執行與規劃委員會提出的164個問題，根據本地公校的特色和需求制定具體的執行計畫，各公校也已在2023-2024學年開始實踐。

州府教育官員表示，第二階段不要求各公校提供標準化的問答報告，而是鼓勵各地教育官員從23個大方向思考2026-2027學年的教學優先事項，以更好實現教育藍圖的目標。

馬州教育官員2021年通過「馬州未來教育藍圖」的教育改革法案，旨在擴充早教資源、改革高中課程等，幫助學生們更早準備好升上大學或進入職場，此法案預計持續至2032年，教育藍圖執行與規劃委員會將負責監督，並指導各地教育官員制定方案。

藍圖委員會日前也鼓勵各地公校配合提交其他教育計畫，例如在明年1月15日以前提交關於小學生的「掃盲計畫草案」，提升兒童的識字率和文化水平，州府的掃盲專家將從2024年1月訪問全州24個公校系統，了解其中10%小學的兒童水平，協助公校官員在2023-2024學年底制定具體的掃盲方案。