大華府元旦升旗 1/1馬州洛城登場

大華府 地區黃埔同學會、榮光聯誼會以及華府台灣同鄉聯誼會等三社團，2024年1月1日將續辦元旦升旗典禮，此慶典已邁入第21年，期間僅在疫情 時停辦過一年。

明年元旦升旗典禮時間為1月1日上午10時，地點在馬州洛克維爾市(Rockville)的Richard Montgomery高中(250 Richard Montgomery Dr. Rockville MD 20852)，當天的升旗儀式將以簡單、隆重的方式舉行，風雪無阻，在室外互相拜年後將提供點心盒享用。

參與元旦升旗典禮籌備最資深的華府榮光會會長李昌緒表示，為捍衛中華民國 、愛這一面青天白日旗，不論國內政局多麼混亂，將風雨無阻舉辦升旗典禮，代替李昌緒張羅會務的榮光會副會長蔡德樑，也盡心盡力的參與籌備。

黃埔同學會會長、美京中華會館的副主席鄭文彬當天將負責旗桿旗座；華府台聯會會長馬希平表示，每每參加升旗典禮心中充滿溫暖、希望和信心，美京分部常委、台聯會老會長陳惠青長期以義工身分協助籌備。

歡迎大華府地區僑胞參加元旦升旗典禮(現場將提供口罩)。諮詢及報名(為統計點心盒)：請電郵鄭文彬：[email protected]、或蔡德樑：[email protected]，也可致電馬希平(240)381-8898或陳惠青(202)255-8666。