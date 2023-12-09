維州費郡女高中生 用藥過量身亡

維州 費郡(Fairfax County)一名高中女生日前因用藥過量死亡，警方發現她時已無意識，經送醫仍不治；近幾年大華府 頻繁出現學生濫用藥物的狀況，維州州長此前也頒布行政令，要求學校在學生用藥上，保持與社區的良好溝通，並敦促家長關注孩子們的身心健康。

費郡警方表示，4日晚上6時許在John Marshall路2900號附近的公寓，發現一名無意識的少女，警方將她送醫，最終不治；該少女失去意識前在和一位朋友通視訊電話，而探員發現她使用毒品的證據。

該少女是Justice高中的學生，該校校長納爾斯(Tiffany Narcisse)稱此事「令人心碎」，「社區失去了一個寶貴的生命」，學校的應急小組也已啟動調查；費郡公校 教育總監雷德(Michelle Reid)通過聲明表示，出於對學生隱私的保護，公校系統不會公布此案的更多信息。

雷德也在聲明中提醒，家長和教師們應更注意學生們的行為和精神狀況，關注他們是否有消極、負面，甚至傷害自己身心健康的行為。

此案發生前不久，維州州長楊京(Glenn Youngkin)剛簽署行政令，要求各學校關注學生用藥行為，若有學生濫用藥物，學校官員必須在案發24小時內，通知家長和社區，保護家長在教育上的權益。

這是大華府最新發生的學生用藥過量案件，各地教育官員已加強關於芬太尼(fentanyl)等藥物的教育，警告學生過度用藥的危險，同時各地政府也加強對教育工作者的培訓，教導如何使用納洛酮(naloxone)，這是一種可以有效逆轉鴉片類藥物的解藥。

Justice高中家長教師協會(PTSA)主席蘭諾(Kim Lanoue)說，全美青少年吸毒或用藥過量的趨勢非常明顯，雖然Justice高中的情況並非個案，但維州當前面臨的趨勢令人擔憂，「每次有類似狀況發生，我都會立即與孩子溝通，了解他們是否認識涉案學生，並傾聽他們對此的反應，作為父母，我們需要隨時關注孩子的心理健康，及時提供精神支持，青少年對身邊事物都很敏感。」

蘭諾說，用藥過量的案例頻發，也反應許多孩子不懂藥物的危害，說明提升社區意識方面，還有很大的進步空間。