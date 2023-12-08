超速投訴多 華府麻州大道限速收緊

在民眾不斷的投訴和抱怨後，大華府 官員日前將市中心交通要道「麻州 大道」(Massachusetts Ave.)的限速收緊，從原來的每小時35哩縮緊至30哩，由於該社區附近有學校、兒童日托中心和不少行人路口，附近居民肯定政府收緊限速的決定將讓社區整體交通狀況更安全。

限速更新的具體路段為連結華府和馬州 蒙郡(Montgomery County)的麻州大道，從Sangamore路至Westmoreland圓環，

馬州高速公路管理署(Maryland State Highway Administration)工程師弗羅倫斯(Erich Florence)表示，此決定是基於民眾反饋，政府部門近年來不斷收到民眾對該路段超速問題的投訴，馬州和華府官員從2019年就推動一項Massechusetts大道交通狀況的研究，後來因新冠疫情停滯，如今才重新推進。

交通官員推動現場速度研究，以移動測速儀器來檢測Massachusetts大道雙向的交通狀況和超速問題，最終決定將限速每小時收緊5哩，「時速25哩的限制可能會更安全，但該調整幅度過大，也可能影響其他路段車流，因此政府決定先縮緊5哩。」

該區域有許多學校、兒童日托中心和商家，也有不少行人路口，車輛頻繁超速的狀況讓家長和商家業主擔憂，弗羅倫斯說，過去三年多來，馬州高速公路管理署官網收到大量民眾的反饋，希望馬州調整交通規則，並嚴懲超速行為。

弗羅倫斯表示，在限速收緊的幾個月來，馬州未再收到民眾投訴，但根據華府此前更新Georgia大道的案例，社區對限速更動需要一段時間適應，可能短期內會有更多車輛因違規被開罰，但整體的道路安全將有所提升，也將敦促民眾改善駕駛習慣。

該道路附近居民表示，多數司機在Massachusetts大道上都會加速，而早晚高峰時間也很容易擁堵，雖然限速收緊可能意味車流減緩，但由於車禍風險降低，或許反而會讓交通更順暢。