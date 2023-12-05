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華府公校長期曠課率改善 師資仍緊缺

記者張筠／華盛頓報導
華府公校學生2022-2023學年長期曠課和逃學率下降，不過師資短缺的問題仍較明顯。（取自DCPS官方臉書）
華府公校學生2022-2023學年長期曠課和逃學率下降，不過師資短缺的問題仍較明顯。（取自DCPS官方臉書）

華府教育總監辦公室(D.C. Office of the State Superintendent of Education)日前公布最新報告，華府公校系統(DCPS)2022-2023學年的長期曠課率(chronic absenteeism)從48%降至43%，與此同時逃學率(truancy)也從42%下降至37%，不過華府師資緊缺的狀況未明顯改善，教師流動率高也影響教學效果。

「長期曠課」意味缺席超過10%的課程，若缺席20%以上，則為「長期逃學」(chronic truancy)。

市府數據顯示，華府高中生2022-2023學年的出席率最低，六成高中生有長期曠課的問題，其中九年級生和12年級生的長期曠課率最高，達63%，而相比之下，小學和初中生的長期曠課率不到40%；在逃學方面，華府有28%小學生逃學，而高中生也有六成。

市府也發現，在上課時間較晚的學校，學生的出席率更低，報告顯示，在華府高中，上課時間每晚10分鐘，學生的平均出勤率就低2.5個百分點；數據也證明，長期曠課情況在經濟水平不同的社區有明顯差別，資源較匱乏、平均家庭收入較低的社區，學生長期曠課率比資源較富裕的社區高近三個百分點。

根據市府報告，2022-2023學年華府公校系統的九年級留級學生減少，全市公校基本已恢復正常實體教學，僅有2%學校有線上授課。

市府官員表示，雖然學生出席率略有改善，教學品質和效果也在緩慢恢復，但華府公校仍面臨教師人力不足的問題，甚至越來越多教師選擇離職或退休

華府教育從業者在日前市議會舉行的聽證會上表示，當前教師人員流動率已反彈至新冠疫情前的水平，華府教師工會執行委員、華府公立學校教師克雷格(Dylan Craig)表示，教師流動率增加會給社區和各教育機構帶來長期負面影響。

「雖然流動率大意味著不斷有教師更替，有新進人員，但對於每所學校、每個社區來說，人員流動會迫使師生之間的關係需要不斷重建，學生每年或每學期都要適應新老師，學習成果很容易打折扣。」

克雷格說，超負荷工作是越來越多教師選擇離開的主要原因，過去兩年內，華府超過四分之一的教師辭職或退休，但部分教師在聽證會上表示，實際情況不一定有那麼糟糕。

克雷格表示，部分教師雖然離開某個課堂，但仍可能留在同一所學校擔任不同職位，「雖然這對教學效果仍有影響，但至少沒有加劇師資緊缺的問題。」

華府 公校 退休

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