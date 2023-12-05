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馬州蒙郡無人機協助執法 至少逮2竊賊

記者張筠／馬州報導
無人機試行項目效果良好，已協助蒙郡警方捕獲至少兩名商販竊賊。（蒙郡警方提供）
無人機試行項目效果良好，已協助蒙郡警方捕獲至少兩名商販竊賊。（蒙郡警方提供）

馬州蒙郡(Montgomery County)警方11月啟動「無人機執法」(Drone as First Responder)試行項目，將無人機技術擴展應用到打擊犯罪，協助警方追蹤不法份子，截至目前效果良好，已幫助警方逮捕至少兩名竊賊。

蒙郡警方是全美目前為數不多，使用無人機執法的警局之一，該試行項目執行不到十天，無人機設備就已協助蒙郡警方逮捕至少兩名連環偷竊的不法分子，並遏制社區的其他暴力案件。

蒙郡銀泉市(Silver Spring)市中心日前發生連環商販盜竊案，在警方趕到前幾分鐘，Raven無人機就已到位，鎖定嫌疑人，後來警方順利將其逮捕。

另一起案件中，31歲的連環竊賊(shoplifter)在Georgia大道上的CVS店面行竊後，試圖搭Metro公車逃跑，但他不曉得無人機早已鎖定他的行蹤；蒙郡警官米勒(Doug Miller)表示，我上崗執勤前五分鐘接到報案，當下反應就是該動用無人機」，無人機從蒙郡洛克維爾(Rockville)辦公室到銀泉市的速度比警車快得多，也能從高空監控追蹤不法分子的逃跑路線，破案效率可大大提升。

米勒說，早在2020年警方就已使用無人機來進行救援、尋找走失兒童或老人，但如今將此技術擴展到打擊犯罪，效果顯著，目前蒙郡警方有兩架非武裝的無人機，這對因應警方人力不足也卓有成效。

蒙郡警方稱，該試行項目耗資35萬元，蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)說，警方只會用此無人機追蹤不法分子，為社區排除隱患，但不會用此監控一般民眾，更不會打擾居民生活，無人機執法也有一定條件，要確保天氣狀況穩定，天空能見度達到一定水平才能有效使用。

米勒表示，目前警方還在確認是否可將無人機與911應急系統聯通，以此進一步提升警方執法辦案的效率。

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