華府喬治城發展迅猛 今年增55商家

喬治城今年雖有27家商店關門，但仍有逾55家新店進駐，商店閒置率已降至新冠疫情前的水平。（記者張筠／攝影）

商業發達的喬治城(Georgetown)為華府 最受歡迎的社區之一，疫情 期間也經歷重大衝擊，不過2023年截至目前，喬治城已算是挺過難關，甚至成績斐然，儘管有27家餐廳和商店今年熄燈，另有逾55家新店進駐，且預計明年還有30至40家店面將在喬治城全新開張。

喬治城商改區 (Georgetown BID)經濟發展主任布萊德里克(Faith Broderick)表示，今年喬治城共有27家餐廳和商店關門，包括時尚品牌Banana Republic、泰國餐廳Bangkok Joe’s，還有兩家關閉，「儘管如此，新進的店面數量更多。」

布萊德里克說，喬治城現在商店空間的閒置率(vacancy rate)已經降回新冠疫情前的水平，今年有逾55家零售商和餐廳全新開張，且此趨勢強勁，「預計明年還將有近40家店面進駐」，說明喬治城經濟已在穩步回升。

喬治城今年新增三家酒店，五個住宅項目，Capital共享單車的使用次數達9萬3000次，主推歷史遊覽的C&O Canal游船，也接待了1萬5500名乘客。

根據喬治城商改區的數據，該社區「表面閒置率」(appear vacant)為12%，包括尚未出租的空間以及已簽約但商家尚未遷入的空間，因此「實際空閒率」(true vacant)約6%，此比率是兩年前的一半。

喬治城有六成店面為本地的小商家，明年新進的店面中，同樣有近六成為當地業主經營，商販多元性高；數據顯示，今年喬治城接待約1200萬名遊客，數量是市中心14街商業區的兩倍，也是華府港口The Wharf商圈的兩倍多，更達貝賽斯達街(Bethesda Row)、聯合市場(Union Market)的三倍有餘。

喬治城的「戶外美食街」幫助餐廳挺過疫情難關，如今也幫助許多店面迎來生意上的里程碑。（喬治城商改區提供）

新冠疫情給喬治城等商業區帶來的較大改變是餐飲文化，多數商業區在疫情期間拓寬了人行道，讓餐廳能設置戶外用餐區，在避免疫情的同時也能維持生意，如今這也成為可能長期存在的一個變化，華府已在疫情期間批准「戶外美食街」(streateries)，允許餐廳使用部分人行道或街巷，來增加戶外用餐區，喬治城的主要街道包括M街、Wisconsin大道，相當於40多家餐廳可有全年開放的戶外用餐區。

華府喬治城的「戶外美食街」在改善交通安全方面也有積極作用。（記者張筠／攝影）

戶外用餐區為喬治城連帶附加的一個好處是，主要交通街道的車禍減少，由於道路變窄，道路安全保護和限速提示更明確，車速相應降低，今年Wisconsin大道和M街的車禍數量比2019年減少了60%。

不少商家也因「戶外美食街」受益，甚至在生意上取得里程碑，餐廳Martin's Tavern今年迎來90周年，Filomena Ristorante也慶祝了40周年，Cafe Milano也克服疫情，圓滿完成30年。

此外中東特色餐廳Yellow今年獲評進入米其林推薦指南(Michelin Guide)，Baked & Wired的主廚Teresa Velazquez獲得「年度糕點師獎」，法國小店Lutece也因優質服務獲獎，其主廚Isabel Coss入選「Food & Wine」的2023年新進廚師榜單。