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少年疑酒駕超速 5乘客被甩車外1死

記者張筠／維州報導
14歲的凱文·蘭德維德日前因車禍身亡。（母親安娜提供）
14歲的凱文·蘭德維德日前因車禍身亡。（母親安娜提供）

維州費郡(Fairfax County)日前發生一起涉及青少年的嚴重車禍，一名17歲少年疑似醉酒駕車，超速行駛的車輛失控撞到樹上，五名未繫安全帶的未成年乘客被甩出車外，身受重傷，其中14歲的青少年凱文·蘭德維德(Kevin Landaverde)23日不治，他的哥哥已出院，另外四人仍住院。

該案20日上午6時左右發生在Pioneer路和Shreve路附近，警方表示，司機是一名17歲青少年，疑似酒駕，他開著一輛Lincoln Aviator在Shreve路向南行駛，車上載有六名乘客，嚴重超速，警方稱，當往上爬坡時，車輛失控，最終撞到樹上，導致甩尾，由於車內乘客都未繫安全帶，其中五名乘客被甩出車外，另一名被卡在車內。

警方表示，這六名乘客都為14至17歲，案發後所有人被送醫，其中五人面臨生命危險，母親安娜·蘭德維德(Ana Landaverde)27日證實了14歲的兒子凱文·蘭德維德，感恩節(23日)當天在醫院身亡，蘭德維德是Longfellow初中的八年級學生，他和哥哥Jay Landaverde都在車禍中受傷，目前哥哥已出院，他是McLean高中的學生。

面對如此悲劇，社區民眾為蘭德維德一家發起募款(https://rb.gy/9u3j2i)，希望民眾能伸出援手，幫助這個家庭支付巨大的醫療費用，彌補工作損失，也支持他們挺過難關。

17歲的司機沒有在車禍中受傷，案發後因涉嫌酒駕被捕，但目前尚未確認是否面臨任何指控。

維州 醫療費

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