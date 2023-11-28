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華府12/2節日船隻遊行 The Wharf港口登場

記者張筠／華盛頓報導
華府The Wharf港口將在12月2日舉辦第31屆「節日船隻遊行」。（主辦方提供）
華府The Wharf港口將在12月2日舉辦第31屆「節日船隻遊行」。（主辦方提供）

華府市中心港口The Wharf將在12月2日舉行第31屆「華府節日船隻遊行」(Holiday Boat Parade)，除了有色彩繽紛、富有各樣主題佈置的70多艘船隻，主辦方也在港口邊預備了各種文化和節慶活動，邀請民眾一起迎接年底佳節。

該活動媒體和市場部資深主任凱莉提(Julie Keleti)表示，往年華府會與維州亞歷山卓市老城區(Old Town)合辦此遊行活動，隨著參與者增多，今年華府The Wharf將獨立舉辦。

港口附近的表演和文化活動將於12月2日晚6時啟動，港口附近的Corona Beer Garden等餐廳將開放民眾暢飲，現場除有The Royals和Too Much Talent樂隊帶來的表演，還有適合小朋友的裝飾品、烤棉花糖等，最受歡迎的聖誕老人也將與各家庭合照，45呎高的聖誕樹將被點亮，The Wharf附近的Ice Rink溜冰場也將正式向公眾開放。

船隻遊行將在7時正式開始，逾70艘繽紛絢麗的小船將沿著Washington Channel行進，每艘船都有不同的節日裝飾和彩燈，「過去總有許多創意小船，選擇風趣詼諧的主題，還有非常受歡迎的球隊華盛頓國民隊(Washington Nationals)主題，而今年預計將有芭比(Barbie)等熱門電影主題」。

晚上8時船隻遊行結束後，港口將上演精彩煙火秀，整個Wharf港口都將被點亮，煙火結束後，民眾可在District Pier附近繼續欣賞現場音樂表演，或到附近酒吧和餐廳消費；活動詳情：https://shorturl.at/eouOY。

凱莉提說，本活動的相關收入都將用於補充「大華府燃料基金」(Washington Area Fuel Fund)，解決資源匱乏社區在冬季的供暖問題。

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