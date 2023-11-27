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大紐約華人教育基金會邀您一起為華人子弟教育加油

紐約訊
大紐約華人教育基金會將參加Americana Manhasset的「慈善冠軍」活動。
大紐約華人教育基金會將參加Americana Manhasset的「慈善冠軍」活動。

大紐約華人教育基金會將參加Americana Manhasset的「慈善冠軍」活動。從11月30日(星期四)到12月2日(星期六)，超過70個Americana Manhasset商店和部分Wheatley Plaza商店將向客戶選擇的組織捐贈原價購物或是餐館消費的稅前25%（部分商品購買不適用，請與商店確認）。

活動參加辦法：

註冊一個免費的冠軍號碼，指定「Greater NY Chinese Dollars for Scholars」作為您選擇的慈善機構，並在活動期間購買時出示您的冠軍號。

欲了解更多信息或立即註冊，championsforcharity.org。周二至周六上午 10 點至下午 5 點也可到Americana Manhasset Concierge Store (禮賓部)註冊。

大紐約區華人教育基金會於2004年10月成立，是全國唯一專為華裔學生而設的Dollars for Scholars® 基金會，其主要宗旨就是動員社區為優秀學生籌募獎學金經費。基金會亦繼續與獎學金得主保持聯繫並提供不同的服務資源，包括輔導和專業網絡以及職業發展等。已有超過200名學生獲獎，學生們分布在各領域，力爭上游。基金會培養一種文化鼓勵和支持獎學金得主，不僅要實現自己的夢想，還要回饋社會。所有捐款將全數用作獎學金分發給合格學生。

紐約長島Americana Manhasset購物中心地址：2060 Northern Boulevard, Manhasset, NY 11030-3540，聯絡電話：800-818-6767；活動詳情請參閱網站：https://psee.io/59rtn3。

教育 華人 長島 華裔 Boulevard

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