華人眼科醫生王明旭 巡迴分享電影「光明」

王明旭及團隊日前帶著電影「光明」到大華府，他以親身經歷鼓勵華裔社區團結，講述自身故事，並將信仰傳承給下一代。（記者張筠 / 攝影）

華人 眼科醫生、博士王明旭在美國已有41年，身為行業翹楚，他的生平故事曾被寫成傳記，後來被拍成電影「Sight」，影片不僅詮釋了他實現美國夢的歷程，更記錄了他帶人「重見光明」的經歷，如今他也帶著該影片在美國各州巡迴，希望將自己在科學和信仰上的體會分享給更多人，並鼓勵華人社區團結、勇於分享自己的奮鬥故事。

王明旭是哈佛醫學 院、麻省理工學院聯合醫學博士特級優等生，同時是美國食品藥物管理局(FDA)眼科審查委員會前委員，他是取得該成就的首位華人；在醫學成就方面，他完成了世界首例激光輔助人工角膜移植手術，已為來自美國40多州和世界55個國家的病患治療，幫助近百萬名病患恢復視力，他也擁有多項美國眼科專利。

根據王明旭自傳「從黑暗到光明」(From Darkness To Sight)改編拍成的電影「光明(Sight)」日前在大華府放映，該片呈現了他的成長和追夢經歷，將他年少坎坷的成長歷程和在美追夢的故事穿插在一起，包括失學、家庭受逼迫，到他留美讀書深造、後來在眼科手術上碰壁、年少陰影糾纏影響工作等，最後通過往年經歷獲得靈感，在眼科醫療上有重大突破，他個人也在信仰上得到啟發。

該影片原定10月27日在好萊塢 環球影城首映，但如今卻面臨重重阻礙，好萊塢稱此電影沒有功夫元素，無法如期上映，且好萊塢的人員認為華人不會為自己的電影或信仰奮鬥，因此「毫無顧忌」的拒絕該電影。

王明旭對此感到不公，為了改變華人的地位，盼望更多人因此影片受到激勵，在信仰上也獲得啟發，他毅然決然帶著這部影片巡迴美國，「一方面鼓勵華人基督徒將信仰傳承給下一代，另一方面也希望鼓勵華裔社區勇敢表達自己的故事，增強凝聚力，讓主流社會更了解我們。」

該電影已在美國多州放映，王明旭及其團隊仍在路上，他也希望通過自己的故事，表達「科學和信仰是有共同點的。信仰為我們提供精神寄託和道德指引，科學則為我們揭示自然規律和萬物奧秘，兩者相輔相成，互不矛盾。」

王明旭是中國科技大學1977級學生，41年前來美深造，他還記得初來美國，到馬里蘭大學(University of Maryland)時，「穿著爸媽用兩個月薪水給我買的西裝三件套，自覺風光，但在美國校園裡顯得格格不入」，回顧起來也令人發笑。