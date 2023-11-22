我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

芬太尼危機 維州學生濫用藥物頻傳

記者張筠／維州報導

司法部20日宣布一起大規模芬太尼(fentanyl)非法案件，23名加州和大華府民眾被捕，該案再度掀起大華府民眾對藥物濫用的討論，尤其日前維州公校學生濫用藥物頻傳，維州州長楊京(Glenn Youngkin)因此頒布行政令，要求所有公校系統，在發現學生藥物濫用後，須在24小時內通知家長，沒料到日前費郡公校又出現初中生過度用藥情況。

聯邦緝毒局局長米爾格拉姆(Anne Milgram)表示，芬太尼現在是美國民眾面臨的最大威脅，聯邦執法官員稱，近期破解的重大芬太尼案件，涉及美國多地人員，其中大華府地區有14人因涉嫌共謀販毒被捕，「他們串通墨西哥和美國的不法分子，通過Instagram等社交平台販毒」，聯邦執法官員在大華府地區繳獲逾100萬個芬太尼藥丸。

米爾格拉姆說，這些藥片可讓毒販獲得豐碩利潤，但它們會致命；本月初，維州勞登郡(Loudoun County)公校就傳出多名學生濫用藥物的狀況，Park View高中在三周內有至少九名學生過度用藥，令人震驚，部分家長擔心孩子在校受到不良影響，但平時也不清楚學生在學校的具體生活。

為避免藥物濫用問題加劇，並提升家長在此事上的話語權，楊京本月稍早時頒布行政令，要求維州所有公校，若再發生藥物濫用問題，必須在案發24小時內通知家長，並敦促家長們在日常生活中關注孩子們的心理健康，給他們普及濫用藥物的危害；維州最大的費郡公校(FCPS)遵守此行政令，該公校總監雷德(Michelle Reid)上周五發公開信，向社區公布Hayfield初中有一名學生濫用藥物。

另方面，學生濫用藥物頻發的勞登郡公校相關處理，也受到廣泛質疑，從10月至今，多名學生濫用藥物，但公校官員沒有及時向社區說明，引發家長不滿，州府官員也批評該公校作法，公校委員會致信詢問教育總監斯潘斯(Aaron Spence)關於藥物濫用問題的應急和處理方式，試圖了解公校有無規範的應對措施，但遲遲收不到解釋，部分委員因此要求斯潘斯下台，批評他不重視孩子們的安全健康。

公校 維州 華府

上一則

3醫生涉性犯罪 新州停發行醫執照

下一則

增幅逾6% 新州10月博弈營收4.2億

延伸閱讀

地獄廚神翻車？高登炒蛋教學影片被挖 網嘲：像嘔吐物

地獄廚神翻車？高登炒蛋教學影片被挖 網嘲：像嘔吐物
羅格斯大學教授遭亞塞拜然拘留 兒懇求援救

羅格斯大學教授遭亞塞拜然拘留 兒懇求援救
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險
潘斯宣布退選：這是場艱苦戰鬥、我還未到時候…

潘斯宣布退選：這是場艱苦戰鬥、我還未到時候…

熱門新聞

一名年輕空姐13日下午在芝城購物大道-北密西根大道600號附近(如圖)，遭一名52歲男子襲擊重傷。(特派員黃惠玲／攝影)

年輕空姐芝城逛街 遭陌生男子擲木棍重擊頭部未脫險

2023-11-15 11:03
二維碼運用日益普遍，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

二維碼詐騙暴增5倍 小心掃到詐騙網

2023-11-15 17:06
隨著人工智能的進步，不法分子也開始使用照片、影片移花接木的方式製造假影像，並對受害者勒索。(pexels)

FBI警告 AI合成情色照片成勒索新工具

2023-11-15 10:13
小提琴手林昕生。（林昕生提供）

台灣小提琴女孩林昕生 波士頓愛樂奏響美妙音符

2023-11-16 16:43
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

2023-11-21 15:21
亞特蘭大都會區近日房市漸冷。附近12個郡上個月售出了4207套房屋，比9月售出的4545套下降了7.4%，比去年同期售出的4892套下降了14%。(美聯社)

房貸高利率衝擊 亞城都會區房市冷卻

2023-11-14 12:15

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職