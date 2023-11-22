芬太尼危機 維州學生濫用藥物頻傳

司法部20日宣布一起大規模芬太尼(fentanyl)非法案件，23名加州和大華府 民眾被捕，該案再度掀起大華府民眾對藥物濫用的討論，尤其日前維州公校 學生濫用藥物頻傳，維州州長楊京(Glenn Youngkin)因此頒布行政令，要求所有公校系統，在發現學生藥物濫用後，須在24小時內通知家長，沒料到日前費郡公校又出現初中生過度用藥情況。

聯邦緝毒局局長米爾格拉姆(Anne Milgram)表示，芬太尼現在是美國民眾面臨的最大威脅，聯邦執法官員稱，近期破解的重大芬太尼案件，涉及美國多地人員，其中大華府地區有14人因涉嫌共謀販毒被捕，「他們串通墨西哥和美國的不法分子，通過Instagram等社交平台販毒」，聯邦執法官員在大華府地區繳獲逾100萬個芬太尼藥丸。

米爾格拉姆說，這些藥片可讓毒販獲得豐碩利潤，但它們會致命；本月初，維州勞登郡(Loudoun County)公校就傳出多名學生濫用藥物的狀況，Park View高中在三周內有至少九名學生過度用藥，令人震驚，部分家長擔心孩子在校受到不良影響，但平時也不清楚學生在學校的具體生活。

為避免藥物濫用問題加劇，並提升家長在此事上的話語權，楊京本月稍早時頒布行政令，要求維州所有公校，若再發生藥物濫用問題，必須在案發24小時內通知家長，並敦促家長們在日常生活中關注孩子們的心理健康，給他們普及濫用藥物的危害；維州最大的費郡公校(FCPS)遵守此行政令，該公校總監雷德(Michelle Reid)上周五發公開信，向社區公布Hayfield初中有一名學生濫用藥物。

另方面，學生濫用藥物頻發的勞登郡公校相關處理，也受到廣泛質疑，從10月至今，多名學生濫用藥物，但公校官員沒有及時向社區說明，引發家長不滿，州府官員也批評該公校作法，公校委員會致信詢問教育總監斯潘斯(Aaron Spence)關於藥物濫用問題的應急和處理方式，試圖了解公校有無規範的應對措施，但遲遲收不到解釋，部分委員因此要求斯潘斯下台，批評他不重視孩子們的安全健康。