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購槍謊報未吸大麻 維州6歲童槍擊老師 母判21個月監禁

記者張筠／維州即時報導
維州一名六歲男童今年初在課堂上用母親的槍枝攻擊女教師，該男童母親泰勒(Deja Taylor，圖)隨後被查出她在購槍時隱瞞自己吸食大麻的狀況，違反聯邦法律，15日法官宣判，裁定她21個月監禁。美聯社
維州一名六歲男童今年初在課堂上用母親的槍枝攻擊女教師，該男童母親泰勒(Deja Taylor，圖)隨後被查出她在購槍時隱瞞自己吸食大麻的狀況，違反聯邦法律，15日法官宣判，裁定她21個月監禁。美聯社

維州一名六歲男童今年初在課堂上用母親的槍枝攻擊女教師，該男童母親泰勒(Deja Taylor)隨後被查出她在購槍時隱瞞自己吸食大麻的狀況，違反聯邦法律，15日法官宣判，裁定她21個月監禁。

泰勒的孩子今年1月6日在紐波特紐斯市(Newsport News)Richneck小學課堂上，向教師澤溫爾(Abby Zwerner)開槍，導致其重傷，一度面臨生命危險，此案震驚全國，自此公校安全及官員應對措施、兒童心理健康、家中武器收納方式等問題引起熱議。

六歲男童尚無法對自己的行為負全責，泰勒因此接受多重調查和警方面試；隨後執法官員在泰勒的臥室發現近一盎司的大麻，並找出她經常吸食的證據，後來的一系列調查發現，當時25歲的泰勒2022年購買Taurus9毫米手槍時，沒有誠實填寫聯邦表格，隱瞞了自己吸食大麻的情況。

儘管維州已將大麻合法，但大麻在聯邦層面仍是一種被限制的藥物，受聯邦政府的嚴格監管，泰勒謊報吸食大麻而購買槍枝的行為違反聯邦法律，她今年6月也在聯邦法庭上認罪，如今被判21個月監禁。

聯邦法官戴維斯(Mark S. Davis)表示，澤溫爾的重傷與泰勒非法購槍有直接關係，「若泰勒遵守聯邦法律，沒有謊報自己吸食大麻的情況，沒有成功購槍，她的孩子也不可能帶槍到校，更不可能傷害老師。」

在法官宣判裁定之前，澤溫爾也表示此案對她的生命造成「難以計量的傷害」，她左手和胸口中彈，骨折且肺部受傷，住院近兩周，接受五次手術，如今身心仍在恢復中，已從學校離職的澤溫爾說，「我尚未找回自我，以前我非常喜愛小孩，但現在情緒非常受創」，她也表示經濟上遭受極大損失。

泰勒通過代表律師羅斯(Gene Rossi)在法庭上表達自己的歉意，「我對自己的行為感到非常抱歉和自責，我將悔恨一生」；聯邦檢察官表示，泰勒的案件不是單純的大麻案，而是反映受限藥物和致命槍枝混合使用會產生的危害和隱患，根據檢方紀錄，泰勒去年12月看到她丈夫與其女友後，曾用該手槍攻擊她丈夫。

如今泰勒已經26歲，兒子也滿七歲，案發之後泰勒的父親卡爾文·泰勒(Calvin Taylor)全權監管這名男童，他對女兒泰勒所面臨的狀況「感到遺憾」，同時表示自己的外孫目前「表現良好」，上周在學校還獲得當周「學生之星」(star student of the week)的嘉獎。

除了聯邦層面的罪行，泰勒目前也面臨維州的多項指控，包括忽視兒童重罪、危險存放武器而危害兒童的輕罪，法官將在12月判決。

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