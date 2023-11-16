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提升族裔包容 維州費郡高中更名

記者張筠／維州報導

經過幾個月的公眾反饋，維州費郡公校系統(FCPS)14日確認從2024-2025學年開始，將W.T. Woodson高中正式改名為「Carter G. Woodson高中」，支持者稱此有利於非裔歷史教育，提升族裔包容性，但也有人表示改名是多此一舉。

W.T. Woodson高中原以伍德森(Wilbert Tucker Woodsen)命名，他是在費郡公校系統任職時間第二長的教育總監，從1929年至1961年領導費郡公校的發展，不過幾個月前有官員從歷史文件中發現，伍德森反對廢除種族隔離(desegregation)，他們稱此觀點與費郡公校的宗旨不符，也和族裔多元的費郡文化衝突，因此提議給學校更名。

費郡公校系統七位教委今年9月聯合提議以卡特·伍德森(Carter G. Woodson)命名，卡特在推動非裔文化、提升非裔群體的地位有顯著貢獻，他因創建關於非裔歷史的第一本期刊，被人稱為「非裔歷史之父」；費郡公校教委日前前一致表決通過此提案，宣布從下一學年開始，該高中正式名為「Carter G. Woodson高中」。

支持者稱這是修正歷史錯誤、避免族裔衝突的決定，也能學生樹立榜樣，幫助他們能更認識學校背景，費郡公校教委麥克勞克林(Megan McLaughlin)認為此更名來得「恰到好處」，全美正對非裔歷史的教學有熱烈討論；不過也有民眾稱，雖然他們不認同伍德森在種族隔離方面的想法，但仍覺得沒必要因此給學校更名。

公校 非裔 教育總監

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