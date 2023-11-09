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華府秘魯及印度餐廳 入榜米其林一星

記者張筠／華盛頓報導
Causa餐點保留秘魯菜色的傳統，同時也有精緻的擺盤。（Causa提供）
Causa餐點保留秘魯菜色的傳統，同時也有精緻的擺盤。（Causa提供）

米其林日前公布最新的「摘星」餐廳名單，華府今年新增兩家，分別為秘魯餐廳Causa和印度菜系的店面Rania，兩家餐廳因服務優良、菜色獨特、價格可負擔而獲得米其林一星。

秘魯餐廳Causa今年獲得米其林一星。（Causa提供）
秘魯餐廳Causa今年獲得米其林一星。（Causa提供）

根據米其林最新的美食指南(Michelin guide)，華府現共有25家米其林星級餐廳，以及近100家獲專業美食家推薦的餐廳，這些餐廳共覆蓋37種菜系。

米其林7日在紐約舉行年度頒獎典禮，今年華府新進的摘星餐廳包括位於新興社區Shaw的秘魯餐廳Causa，米其林美食專員稱讚該店主廚Charlos Delgado的手藝，表示Causa的「品嘗菜單」(tasting menu)能「帶領食客踏上一場充滿秘魯風情的特色之旅」，該店將秘魯的傳統美食送上餐桌，精緻擺盤也令人眼前一亮。

Rania在印度語意味「皇后」，主廚將傳統印度美食改良創新，米其林評論員稱每道菜...
Rania在印度語意味「皇后」，主廚將傳統印度美食改良創新，米其林評論員稱每道菜都帶來驚喜。（Rania提供）

華府另一家新進的摘星餐廳是位於Penn Quarter社區的印度餐廳Rania，該店名稱在印度語意味「皇后」，主廚Chetan Shetty創意推出的菜單，融合了印度菜的傳統特色，同時有許多創意元素，米其林美食評論員稱「此餐點不斷給食客帶來驚喜」。

華府旅遊行業組織「Destination DC」總裁兼首席執行官傅國賢(Elliott Ferguson)表示，華府向來以美食多元、優良用餐體驗吸引各地遊客，米其林美食指南的評級再次證實，華府匯聚了世界各地的特色美食。

米其林也給華府其他餐廳及主廚頒發不同的榮譽獎項，Jont餐廳主廚Ryan Ration獲得米其林「年輕廚師獎」(Young Chef Award)，The Dabney的主廚Daniel Todd獲得米其林「傑出調酒師獎」(Exceptional Cocktails Award)，Queen’s English的Sarah Thompson獲得米其林「侍酒師獎」(Sommelier Award)，Fiola的Giuseppe Formica獲得米其林「優秀服務獎」(Outstanding Service Award)。

米其林在7日的頒獎典禮上也宣布紐約和芝加哥的新進餐廳榜，紐約共增十家餐廳，包括八間一星餐廳和兩家兩星餐廳，芝加哥新增兩家一星餐廳，還有一家升級至三星。

華府 印度 芝加哥

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