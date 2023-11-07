書籍涉性少數挨告 馬州檢察長挺蒙郡公校

MCPS在官網上表示，該公校為打造平等、安全的教育環境為榮，支持保護LGBTQ+群體的利益。（取自MCPS官網）

馬州 最大的蒙郡公校 系統(MCPS)日前因部分書本內容涉及性少數議題，引發部分信仰團體提出法律挑戰，馬州檢察長布朗(Anthony Brown)日前通過「法庭之友」(amicus brief)，表達支持MCPS的做法，他說，教育對建立下一代孩子的思想和心智很重要，公校系統的政策應當尊重各種群體，確保每個孩子都有平等未來。

部分家長此前針對涉及性少數群體內容的「驕傲故事書」(pride story)，將蒙郡公校系統和教育總監 麥克奈特(Monifa McKnight)告上法庭，稱公校教育內容不妥、不適合兒童，且公校不允許學生退出的規定也侵犯民眾的宗教自由，與他們的育兒理念有衝突。

提告公校的家長們要求法官頒布初步禁令，讓蒙郡公校允許家長讓學生退出有性少數相關的內容，但今年夏天地方法院法官拒絕家長要求，家長因此提出上訴，布朗日前因此向聯邦第四上訴法院(U.S. Fourth District Court of Appeals)遞交法庭之友，申請法官維持原判。

布朗表示，馬州公校目標給下一代創造良好的教育環境，培養並塑造他們的身心健康，「保證每名孩子能健康、平等、安全的成長，這是我們的職責。蒙郡公校包容、尊重LGBTQ+的政策也反映了這以宗旨。」

布朗聯合多州和地區的檢察長撰寫「法庭之友」，包括加州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷、伊利諾州、緬因州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、紐約州、俄勒岡州、賓州、羅德島、佛蒙特州、華盛頓州、以及華府。

檢察長們表示，蒙郡公校的政策沒有超出範圍馬州法律，也並未剝奪父母在養育子女和宗教信仰方面的自由，此外他們也表示，公校系統有義務教導所有學生，「不應該因宗教等原因將部分學生保護或隔離起來」，不論學生和家長有何種宗教信仰，讓下一代接觸、了解LGBTQ+群體在憲法上不存在任何問題，這類群體在全美各社區都是不可分割的一部分。

在檢察長們遞交法庭之友後，原告家長們也請求上訴法院法官，將蒙郡公校的政策扭轉過來，他們表示其他郡市的公校系統都允許部分學生退出特定課程，「家長只希望基本權利被保護，要求若課堂有涉及LGBTQ+的內容，可提前通知家長，並尊重不同家庭的選擇。」