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學生一旦濫用藥物 維州公校24小時內須通知家長

記者張筠／維州報導

維州州長楊京(Glenn Youngkin)1日頒布一項行政令，因應近期驟增的校園藥物濫用問題，要求維州教育廳(Department of Education)擬定並公布指南，確保公校在藥物濫用的案發24小時內必須通知家長。

維州勞登郡(Loudoun County)的Park View高中過去三周內共出現八起藥物濫用的案件，令家長和衛生官員們擔憂。

該公校系統本學年截至目前，已有六所高中傳出學生過量用藥的狀況，涉及十名學生，其中有四名學生過量使用納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)，該數量已與上一學年濫用納洛酮的總人數齊平，而本學年還未過完一半，其他學生濫用芬太尼(fentanyl)，不過勞登郡公校官員在部分案件發生後20天才向家長們及社區說明情況，嚴重落後，其處理方式也令多數家長不滿。

楊京表示，家長有權知道孩子們在學校的生活狀況，尤其當校內發生與藥物濫用相關的問題，家長應當立即收到通知，「當遇到與孩子們健康和安全相關的狀況時，學校官員的第一反應應是立即告知家長或監護人，社區可團結面對，公校最不應該的就是拖延或隱瞞。」

楊京政府因此頒布行政令，要求全州的公校系統必須公布相關指南，規定各校若出現藥物濫用的案件，須在24小時內通知家長，此外州府也要求各公校系統與執法機構密切合作，加強藥物使用的教育，幫助年輕人建立良好的藥物觀念，清楚了解濫用藥物的風險。

「鴉片類藥物的過量使用已奪去太多維州民眾的生命，導致過多家庭破碎」，楊京表示，藥物常識普及和政策透明化將是州府持續努力的方向；維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)也通過聲明支持楊京的行政令，表示「沒有什麼比我們下一代的健康和安全更重要。」

針對藥物濫用頻發的問題，勞登郡公校教育總監斯潘斯(Aaron Spence)在1日的一封公開信中表示，「這麼多學生存在用藥問題，確實令人憂心，但我們會盡所能避免未來再發生類似事件。請大家放心，勞登郡公校已嚴肅處理此事。」

斯潘斯說，這不僅是學校的問題，也反映地方性乃至全國性的現象；勞登郡警方已在調查Park View高中過量用藥的案件，計畫未來增設專員確保學生可接觸到的藥物被控制在安全、合理的範圍。

公校 維州 教育總監

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